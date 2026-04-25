TOKİ yedek listesi sorgulama, İstanbul 100 bin konut yedekler ne zaman açıklanacak?

TOKİ’nin mega kentte hayata geçirdiği projelerde asil listelerin netleşmesiyle birlikte, sıradaki umut ışığı olan "İstanbul TOKİ yedekler ne zaman açıklanacak, yedek sırası nasıl takip edilir?" sorguları hız kazandı. Başvuru şartlarını sağlayamayan veya ödeme sürecinde feragat eden hak sahiplerinin yerine geçecek olan yedek adaylar için kontenjanların belirlenme süreci başladı. Sözleşme döneminin tamamlanmasının ardından boş kalan konutlar için yapılacak resmi duyuruları, yedek listesi sorgulama linklerini ve hak kaybı yaşamamak için izlemeniz gereken yasal adımları sizler için derledik.

TOKİ YEDEK LİSTESİ SORGULAMA: İSTANBUL KONUTLARI İÇİN UMUTLAR SÜRÜYOR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen dev projelerde asil hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından, gözler "TOKİ yedek listesi" takvimine çevrildi. Özellikle İstanbul 100 bin sosyal konut projesinde asil olarak seçilen ancak çeşitli nedenlerle haklarını kaybeden veya sözleşme imzalamayan kişilerin yerine geçecek olan yedek adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ, asil hak sahiplerinin başvuru şartlarını taşımaması, belgelerini teslim etmemesi veya peşinat ödememesi durumunda, boş kalan kontenjanları sırasıyla yedek listedeki vatandaşlara devrediyor.

İSTANBUL 100 BİN KONUT YEDEKLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul projelerinde yedek listelerin ilan edilmesi, asil hak sahipleri için tanınan resmi sözleşme imzalama süresinin tamamlanmasına bağlıdır. Genellikle asil hak sahiplerine verilen 15 ila 30 günlük sürenin sona ermesinin ardından, banka ve idare kayıtları karşılaştırılarak kaç konutun boşa çıktığı tespit edilir. Boş kalan daireler için yedek listedeki adaylara sıra numarasına göre çağrı yapılır. İstanbul gibi yoğun katılımın olduğu illerde, yedek listesi duyurularının asil hak sahiplerinin sözleşme döneminden hemen sonraki ay içinde açıklanması bekleniyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ YEDEK LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yedek sırada olan vatandaşlar, güncel durumlarını ve sıralarının gelip gelmediğini dijital kanallar üzerinden kolayca takip edebilirler. Sorgulama adımları şu şekildedir:

• e-Devlet Kapısı: TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" hizmetleri arasında yer alan "Konut/İşyeri Hak Sahipliği Sorgulama" sekmesini kullanabilirsiniz.

• Resmi Web Sitesi: TOKİ'nin kendi internet sayfası üzerinden "Kura Sonuç Sorgulama" bölümüne girerek yedek sıra numaranızı kontrol edebilirsiniz.

• İletişim Hattı: TOKİ’nin kurumsal iletişim hattı olan ALO TOKİ üzerinden de projenizdeki yedek sırasıyla ilgili güncel bilgi almanız mümkündür.

YEDEK HAK SAHİPLERİ İÇİN SÖZLEŞME SÜRECİ NASIL İŞLER?

Yedek listede yer alan bir vatandaşa sıra geldiğinde, süreç şu adımlarla devam eder:

1. Duyuru ve Bilgilendirme : İdare, yedek hak sahiplerine SMS veya resmi duyuru yoluyla bildirimde bulunur.

2. Belge Teslimi: İstenen belgeler (nüfus kayıt örneği, gelir belgesi, ikametgah vb.) ilan edilen süre içinde ilgili bankaya teslim edilir.

3. Peşinat Yatırma: Konut tipine göre belirlenen %10 veya %20'lik peşinat tutarı bankaya yatırılır.

4. İmza Aşaması: Tüm şartlar yerine getirildiğinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanarak yedek aday resmen konut sahibi olur.

YEDEK LİSTESİNDE SIRA GELMEZSE ÜCRET İADESİ YAPILIR MI?

Başvuru aşamasında yatırılan başvuru bedelleri (genellikle 500 TL veya 1000 TL), asil veya yedek olarak konut sahibi olamayan tüm vatandaşlara iade edilmektedir. Eğer yedek listedeyseniz ve tüm kontenjanlar asil hak sahipleri tarafından doldurulursa, TOKİ tarafından yapılacak açıklamanın ardından yatırdığınız tutarı başvuru yaptığınız banka şubesinden veya ATM’lerden geri alabilirsiniz. Bu işlem için genellikle kura sonuçlarının kesinleşmesi ve itiraz sürelerinin dolması beklenmektedir.