TOKİ telefon numarası ne, TOKİ müşteri hizmetleri iletişim hattı var mı (ALO TOKİ)?

Türkiye genelinde uygun fiyatlı konut projeleriyle binlerce aileyi ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), başvuru süreçlerinden taksit ödemelerine kadar her konuda vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Ev sahibi olma hayali kuran veya mevcut taksitlerini takip etmek isteyen vatandaşlar, "TOKİ telefon numarası ne?" ve "TOKİ müşteri hizmetleri iletişim hattı var mı?" sorularına yanıt arıyor.

Sosyal konut projelerinde 2026 teslimat ve yeni başvuru döneminin başlamasıyla birlikte, TOKİ iletişim kanallarında yoğunluk yaşanıyor. Hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına resmi kanallar üzerinden bilgi alması büyük önem taşıyor. Peki, en hızlı şekilde bilgi alabileceğiniz TOKİ müşteri hizmetleri iletişim hattı hangisi?

ALO TOKİ: TOKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

Vatandaşların projeler, kura sonuçları, ödeme planları ve iade işlemleri hakkında en hızlı bilgi alabileceği resmi hat 444 86 54’tür. "Alo TOKİ" olarak da bilinen bu çağrı merkezi, Türkiye’nin her yerinden doğrudan aranabilmektedir. Çağrı merkezine bağlandığınızda; başvuru şartlarından konut teslim tarihlerine kadar geniş bir yelpazede danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

TOKİ ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞMA SAATLERİ

TOKİ müşteri hizmetleri, yoğun talepleri karşılayabilmek adına geniş bir mesai diliminde hizmet vermektedir. 2026 yılı itibarıyla güncel çalışma saatleri şu şekildedir:

Hafta içi: 08:30 – 20:00

Hafta sonu: 09:00 – 18:00

Bu saatler dışında bilgi almak isteyen vatandaşlar, TOKİ’nin resmi web sitesi veya e-Devlet kapısı üzerinden 7/24 sorgulama yapabilmektedir.

TOKİ ANKARA VE İSTANBUL MERKEZ BİNA İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çağrı merkezinin yanı sıra, resmi işlemler veya yazışmalar için TOKİ’nin Ankara ve İstanbul’daki ana hizmet binalarına da ulaşmak mümkündür:

Ankara Merkez Bina: Bilkent Plaza B1 Blok, Çankaya / Ankara | Tel: 0 (312) 565 20 00

İstanbul Hizmet Binası: Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5, Küçükçekmece / İstanbul | Tel: 0 (212) 495 40 40

E-DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Telefonla beklemek istemeyenler için en pratik yöntem e-Devlet kapısıdır. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" yazarak şu işlemleri anlık olarak gerçekleştirebilirsiniz:

Konut / İş Yeri Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama

Tapu Devri İşlemleri Takibi

İade Talebi Başvuruları

Konut Başvuru Durumu Öğrenme

Osman DEMİR
