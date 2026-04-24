TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Uygun koşullarla ev sahibi olma şansı yakalayan vatandaşlar için peşinat sürecinin ardından en önemli aşama taksitlerin başlamasıdır. Sosyal konut hamlesi kapsamında başvurusu onaylananlar, "Toki taksit ödemeleri ne zaman başlar?" sorusuna yanıt ararken, idarenin projelere göre belirlediği farklı takvimler dikkat çekiyor. Bazı etaplarda taksitler inşaat sürecinde başlarken, dar gelirli gruplara özel bazı kampanyalarda ödemelerin anahtar tesliminden sonra başladığı görülüyor. İşte il il ve proje bazlı TOKİ taksit başlangıç tarihleri hakkında merak edilenler.

TAKSİT BAŞLANGIÇ TARİHİ NASIL BELİRLENİR?

TOKİ projelerinde taksitlerin ne zaman başlayacağı genellikle iki temel kritere göre belirlenir. 2026 yılındaki güncel uygulamalar şu şekildedir:

Sözleşmeyi Takip Eden Ay Başlangıcı: Sosyal konut projelerinin büyük çoğunluğunda (örneğin 250 bin ve 500 bin konut kampanyaları), taksit ödemeleri sözleşme imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlar. Mart 2026'da sözleşme imzalayan bir hak sahibi, ilk taksitini Nisan 2026'da yatırır.

Teslimden Sonra Başlayan Ödemeler: Bazı özel projelerde ve orta gelir grubuna yönelik kampanyalarda taksitler, konut tesliminden sonra başlayacak şekilde planlanır. Örneğin, İstanbul Tuzla Orhanlı projesi gibi Nisan 2026'da anahtar teslimi yapılan projelerde ilk taksitlerin Mayıs 2026 itibarıyla başlayacağı duyurulmuştur.

2026 YILI TAKSİT ARTIŞ DÖNEMLERİ

TOKİ taksitleri sabit bir rakam üzerinden devam etmez. "Borç bakiyesi güncellemesi" adı verilen sistemle taksitler yılda iki kez artış gösterir:

Ocak Ayı Artışı: Memur maaş artış oranı referans alınarak ocak ayı başında yapılır.

Temmuz Ayı Artışı: Yılın ikinci yarısı için Temmuz ayında belirlenen oranlar taksitlere yansıtılır.

2026 yılının ilk yarısında yapılacak artışlarda, idarenin vatandaşın ödeme gücünü korumak adına bu oranları memur zammının altında tutma yetkisi bulunmaktadır.

ÖDEME YAPILACAK BANKALAR VE KANALLAR

Hak sahipleri, taksit ödemelerini TOKİ'nin projenin başında duyurduğu temerküz banka şubeleri üzerinden gerçekleştirir. Genellikle T.C. Ziraat Bankası veya Türkiye Halk Bankası üzerinden yürütülen bu süreçte, vatandaşlar kendi adlarına açılan vadesiz hesaplara otomatik ödeme talimatı vererek işlemlerini kolaylaştırabilirler.

TAKSİT ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Taksit sürecine dair hak kaybı yaşamamak için şu hususlara dikkat edilmelidir:

Gecikme Faizi: Taksit ödemelerinin bir gün bile gecikmesi durumunda banka tarafından günlük gecikme faizi uygulanır.

Sözleşme Feshi Riski: Üst üste üç taksit ödenmemesi durumunda idarenin sözleşmeyi feshetme ve konutu geri alma hakkı doğar.

İndirim Kampanyaları: Taksitleri düzenli ödeyen ve borcunun tamamını erken kapatmak isteyenler için TOKİ, yılın belirli dönemlerinde (genellikle %25 oranında) borç kapatma indirimi kampanyaları düzenlemektedir.