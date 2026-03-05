TOKİ sözleşmeleri ne zaman yapılacak, sözleşme ne zaman imzalanır?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken hak sahiplerini ilgilendiren sözleşme ve ödeme süreci gündemde yer alıyor. Proje kapsamında satışa sunulan konutların peşinat ve aylık taksit tutarlarına ilişkin detaylar da açıklandı.

TOKİ SÖZLEŞME NE ZAMAN?

Konut belirleme kurasının tamamlanmasının ardından hak sahipleri için sözleşme süreci başlayacak. Konutu belirlenen alıcılar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihler doğrultusunda bankalarda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak. Sözleşmenin yapılacağı banka şubeleri de ayrıca duyurulacak ve hak sahipleri işlemlerini belirtilen şubelerde gerçekleştirecek.

Sözleşme işlemleri sırasında konutlar için belirlenen peşinat ödemesi ilgili bankalara yatırılacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından ödeme sürecinin bir diğer aşaması olan taksit dönemi başlayacak. TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay itibarıyla yapılacak.

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEME PLANI

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde satışlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile gerçekleştirilecek. Konutların satış bedelleri 1 milyon 800 bin liradan başlarken, ödeme planı konutun büyüklüğüne ve bulunduğu ile göre değişiklik gösteriyor. Taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı seviyelerden başlıyor.

Anadolu illerinde yapılacak konutlar için açıklanan plana göre 55 metrekare 1+1 evler 180 bin TL peşinat ve aylık 6 bin 750 TL taksitle satılacak. 65 metrekare 2+1 konutlar 220 bin TL peşinat ve 8 bin 250 TL taksit ile alıcı bulacak. 80 metrekare 2+1 konutlar ise 265 bin TL peşinat ve 9 bin 938 TL aylık taksit ile satışa sunulacak. İstanbul'da ise 55 metrekare 1+1 konutlar 195 bin TL peşinat ve 7 bin 313 TL taksit ile satışa çıkacak. 65 metrekare 2+1 evler 245 bin TL peşinat ve 9 bin 188 TL taksitle, 80 metrekare 2+1 konutlar ise 295 bin TL peşinat ve 11 bin 63 TL taksitle satılacak. Başlangıç taksit tutarları her 6 ayda bir memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.