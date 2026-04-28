TOKİ kuraları yeniden çekilecek mi, 7 haneli numaralara İstanbul TOKİ kurası tekrarlanacak mı?

İstanbul TOKİ kura süreciyle ilgili belirsizlik iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 7 haneli numaralara ilişkin yapılan çekilişlerin tekrar edilip edilmeyeceği konusunda araştırmalar hız kazanırken, “İstanbul TOKİ kurası tekrarlanacak mı?” sorusu ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşların en çok sorguladığı konular arasında yer alıyor. Resmi kurumların açıklamaları ise sürecin seyrini belirleyecek.

TOKİ İSTANBUL KURASINDA YEDİ HANELİ NUMARA KRİZİ

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) İstanbul'daki sosyal konut projeleri için gerçekleştirdiği kura çekimlerinde büyük bir tartışma patlak verdi. Kuraya katılan 1 milyonun üzerindeki aday arasından, kura sıra numarası yedi haneli olanların (1.000.000 ve üzeri) hiçbirine konut çıkmadığı iddiası sosyal medyada ve şikayet platformlarında gündemin ilk sırasına oturdu. Toplamda 72 bin 659 kişiyi kapsayan bu yedi haneli numara grubunun, çekiliş algoritmasına dahil edilip edilmediği sorusu "hüsran" yaratan temel nokta oldu.

TEKNİK HATA MI YOKSA ALGORİTMA KUSURU MU?

Başvurucular tarafından yapılan analizlerde, canlı yayınlanan kura çekimlerinde çıkan numaraların tamamının 6 haneli veya daha küçük rakamlardan oluştuğu öne sürüldü. 72 binden fazla kişinin yer aldığı bir gruptan tek bir kişinin dahi hak sahibi olamamasını "istatistiksel bir imkansızlık" olarak nitelendiren vatandaşlar, kura yazılımında bir kısıtlama veya teknik bir hata olup olmadığının açıklanmasını istiyor. Özellikle e-Devlet üzerinden alınan kura sıra numaralarının sisteme yanlış tanımlanmış olabileceği ihtimali, sürece duyulan güveni zedeleyen başlıca faktör haline geldi.

BAŞVURUCULARIN TALEBİ: ŞEFFAFLIK VE YENİDEN İNCELEME

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından tepkilerini dile getiren binlerce kişi, TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama bekliyor. Sosyal medyada örgütlenen başvurucular, yedi haneli numaraların kura torbasına girip girmediğinin dijital kayıtlarla ispatlanmasını ve gerekirse sürecin bağımsız denetçiler huzurunda yeniden incelenmesini talep ediyor. "Özensizlik mi yoksa teknik aksaklık mı?" sorusu yanıt beklerken, birçok vatandaşın CİMER üzerinden şikayet başvurusunda bulunduğu bildirildi.

DİĞER KATEGORİSİ VE KONTENJAN TARTIŞMALARI

Tartışmanın bir diğer boyutu ise kategoriler arası aktarımlar oldu. Engelli, emekli, genç ve şehit yakını kategorilerinde kurada çıkmayanların "diğer" kategorisine dahil edilme biçimi ve bu süreçteki numara dağılımı da eleştiri oklarının hedefinde. Yedi haneli sıra numarasına sahip olup hak kazanamayanlar, kura sisteminin sadece belirli bir sayı aralığına odaklandığını savunarak, fırsat eşitliğinin ihlal edildiğini iddia ediyor. TOKİ'den gelecek resmi açıklama, on binlerce ailenin konut umudunun akıbetini belirleyecek.

İşte o yorumlardan bazıları:

“7 haneli rakamsa çıkmaz. Ben hiç görmedim. Hep 5 ve 6 haneli. Bir hata var ama bilmiyorum.”

“Başvuru numarası 7 haneli olan kimseye çıkmıyor sistem direk geçiyor 7 haneyi”

“En solda, 72660 kişinin kura sıra numarası 7 haneli ve bu numaralardan hiç çıkmadı.”

"7 rakamlı kimseye çıkmıyor kurada hep 6 basamaklı kişilere çıktı bu nasıl oluyor?"

"Çekildi ama 7 rakamlı sayı hiç gelmedi, videoyu izleyebilirsiniz. Sadece 6 rakamlı sayılara çıkıyor. 1 tane bile 7 rakamlı sayıya çıkmadı."

"Merhabalar, hep 5 ve 6 haneli numaralar çıkıyor canlı çekilişte. 7 haneli numaraları hiç görmedim. Bir hata mı var acaba?"

"Yaklaşık 1 saat 20 dakikadır izliyorum diğer kategorisindeyim hep 6 rakamlı başvurular çıkıyor. 1 tane bile 7 rakamlı yani 1 le başlayan sonuç göremedim."

"7 rakamlı bir de 500000 altı sözleşme numaralarına hiç çıkmıyor, diğer kategoride çok ilginç"

"Kurada 7 haneli hiçbir numara çıkmadı, burada bir yanlışlık var, burada bir mağduriyet varsa nasıl giderilecek?"

"7 rakamlı kura sıra numaraları asla çekilmedi, 0 değişmedi. Diğer kategorisi 2 ayrı şekilde mağdur edilmiştir."

"Benim kura sıra numaram 7 rakamlı ve asla 0 değişmedi 1 olmadı."

"7 rakamlı kura çekiliş numarası yok ki"

"Benim başvuru numarası da kura sıra numarası da 7 rakamlı farklı farklı. Yani asla kuraya dahil edilmedim 6 ve aşağısı çekildi kabul edilemez."

"7 rakamlı numaralara hiç isabet etmedi"

"Kura sıra numarası 7 rakamlı olan kişilerden biriyim. 1 tane 7 rakamlı kura kazananı görmedim canlı yayında. Bunun sebebni bilen var mı acaba."

"7 rakamlı olan hiçbir numara kurada çıkmıyor. Bu istatistiksel bir imkansızlık ve açık bir sistem arızasıdır."

"Hep 6 rakamlılar çıktı 7 rakamlı 1 tane çıkmadı"

"TOKİ İstanbul kuraları hatalıdır. Sistemsel bir hata mevcuttur. 7 rakamlı sayı hiç bir suretle gelmemektir"

"TOKİ diğer kategoriye haksızlık edilmiştir kura çekimleri derhal iptal edilmeli diğer kategorisinde sadece diğer insanların hak kazanabileceği kura olmalıdır. "

"1.000.000'dan büyük olan 72 bin kişi algoritma hatasıyla kuraya hiç sokulmadı! Resmi listede 7 haneli tek bir kazanan bile yok!"

"Evet 3 çocuklu olan bir tane bile 7 haneli yok"

"Hocam 7 haneli sıra numarasına sahip olanlar. Kuraya eklenmemiŞ açıkça belli bu."

"kura sıra nosu 7 haneli 72 bin kişi var ve hiç birine çıkmamış."

"72 bin kişi kuraya eklenmemiş"

"1.072.660 başvuru var. 7 haneli bir kişi dahi çıkmadı. Kuraya bile dahil edilmediler. Biz de dahil."

"Rakamlarda hep 6 haneli olanlar çıkmış hiç 7 haneye çekilmedi mi var bunda bir iş"

"Bugün yapılan toki çekilişinde 7 haneli kura numarası olanlara bir tane bile kura çıkmadı."

"TOKİ çekilişlerinde haksızlık var kura çekilirken 7 haneli kura sıra numarası 1 tane bile çıkmadı yapılan haksızlık hakkında açıklama bekliyoruz"

"Buda İstanbul'da kardeşimin kura nosu 1069930 olarak takip ettim canlı yayında da görüldüğü üzere 7 haneli rakamlara hiç bir tane isabet etmedi."

"Kuraya dahil olamadık ki.. 7 haneli kura numarası olanlara bir tane bile çıkmadı"

"Verileri Excel'e döküp baktım özellikle. İki gündür burada 7 haneli sayılar hiçbir şekilde çıkmıyor dedik, Cimer'e yazdık, TOKİ'yi aradım meşguldü, kurada hata varsa ikinci gün düzeltilsin diye. Son 117 bin kişiyi dışarı atan nasıl bir algoritma?"

"Kura sonuç PDF e baktım. 1 tane bile 7 haneli çekiliş numarası yok."

"7 haneli numara hiç çıkmadı kurada, yok dahil etmediler yani."

"1 tane bile 7 haneli rakam gelmemesi normal mi?"

"İstanbul kurasında kura sıra numaram 1000255 olarak takip ettim canlı yayında da görüldüğü üzere 7 haneli rakamlara hiç bir tane isabet etmedi. Kuranın dışında kalıp kuraya hiç dahil edilmediğimiz düşünülmekte ve adil bir çekiliş olmadığı algısı var. Lütfen bu konuyu araştırınız."

"1539 sayfa var bakmadım da benim de 7 haneli bana da çıkmamış..."

"7 haneli başvuru numarasına göre değil. 6 haneli sıra numarasına göre kura çekildi."

"Benim başvuru numarama yakın geçen bile olmadı, 7 haneli görmedim bile."

"TOKİ'nin paylaştığı kurada adı çıkanlar listesinde 7 haneli tek kişi yok"

Henüz konu ile ilgili resmi makamlardan açıklama gelmedi.