TOKİ kura çekilişi saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?

"Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan çalışmada kura heyecanı ilk olarak Adıyaman'da yaşanacak. Süreç, Şubat ayının sonuna kadar farklı illerde devam edecek. Projeye toplamda 8,8 milyon başvuru yapılırken, şartları sağlayan geçerli başvuru sayısının 5,3 milyon olduğu duyuruldu. Hak sahiplerine konut teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması hedefleniyor. Kura çekimlerine ilişkin saat ve yayın bilgileri de başvuru sahiplerinin gündeminde yer alıyor.

İLK KURA DEPREM BÖLGESİ ADIYAMAN'DAN BAŞLAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutluk projede ilk kura çekiminin depremden etkilenen Adıyaman için yapılacağını duyurdu. Bakan Kurum, afet bölgesine özel ek kontenjan ayrıldığını belirterek, evi ağır hasar gören ya da hiç konutu bulunmayan dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılmasının amaçlandığını ifade etti.

BAŞVURULAR REKOR KIRDI: 8,8 MİLYON BAŞVURU YAPILDI

Proje kapsamında toplam 8 milyon 800 bin başvuru alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şartları karşılayan geçerli başvuru sayısının yaklaşık 5 milyon 300 bin olduğu açıklandı. En yoğun başvurunun yapıldığı iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir olarak sıralandı.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'A İNŞA EDİLECEK

Sosyal konut projesinde en büyük pay İstanbul'a ayrıldı. Kentte 100 bin konutun inşa edilmesi planlanırken, Ankara'da 30 bini aşkın, İzmir'de ise 18 bin konut yapılacak. Konut sayısının en yüksek olduğu diğer iller Bursa ve Konya oldu. Toplam konutların yaklaşık yüzde 20'sinin İstanbul'da hayata geçirilmesi hedefleniyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ CANLI YAYINLANACAK

Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimlerinin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Vatandaşlar kura sürecini anlık olarak takip edebilecek.

"EV SAHİBİ TÜRKİYE" KAMPANYASINDA UZUN VADE İMKÂNI

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yürütülen proje kapsamında konutlar yüzde 10 peşinatla satışa sunulacak. Vatandaşlara 240 aya kadar vade seçeneği tanınacak. Konutların, yatay mimari anlayışıyla ve geleneksel dokuya uygun şekilde 1+1 ve 2+1 olarak planlandığı belirtildi.

KONUT TİPLERİ VE METREKARE DAĞILIMI BELLİ OLDU

Toplam 500 bin konutun dağılımı şu şekilde açıklandı:

• 200 bin adet 80 metrekare 2+1,

• 150 bin adet 65 metrekare 2+1,

• 150 bin adet 55 metrekare 1+1 konut.

ÖZEL GRUPLAR İÇİN KONTENJAN AYRILDI

Projede şehit yakınları ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için ayrı kontenjanlar belirlendi. Hak sahipliği oranları şu şekilde paylaşıldı:

• Yüzde 5 şehit aileleri ve gaziler,

• Yüzde 5 engelliler,

• Yüzde 20 emekliler,

• Yüzde 10 üç ve üzeri çocuklu aileler,

• Yüzde 20 18-30 yaş arası gençler,

• Yüzde 40 diğer başvuru sahipleri.

KONUT FİYATLARI İSTANBUL VE ANADOLU'YA GÖRE DEĞİŞİYOR

Konut satış bedelleri İstanbul ve Anadolu illeri için ayrı ayrı belirlendi. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL'den, 2+1 konutlar ise 2 milyon 200 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. İstanbul'da ise fiyatlar 1+1 konutlarda 1 milyon 950 bin TL'den başlayacak. Taksit tutarları da konut tipi ve şehre göre farklılık gösterecek.

TESLİMAT TAKVİMİ BELLİ OLDU

Sosyal konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Yetkililer, bazı projelerde teslimatların 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilebileceğini de belirtti.