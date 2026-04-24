TOKİ kura çekiliş CANLI izle! TOKİ kura çekilişi nereden, nasıl izlenir?

Binlerce ailenin konut hayalini gerçeğe dönüştürecek TOKİ kura çekimleri, belirlenen takvim doğrultusunda noter huzurunda dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Ev sahibi olma umuduyla başvurularını tamamlayan vatandaşlar, anlık olarak çekiliş sonuçlarını takip etmek istiyor. En çok merak edilen ise "TOKİ kura çekilişi CANLI izle" seçeneğinin hangi kanallarda aktif olduğu. Bakanlık ve TOKİ'nin resmi kanallarından yapılan yayınlarla hak sahipleri anbean belirleniyor. Peki, TOKİ kura çekilişi nereden, nasıl izlenir? İsim listeleri ne zaman yayınlanacak? İşte canlı yayın bağlantıları ve sonuç ekranına dair tüm detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

İstanbul’daki hak sahiplerini belirleyecek olan büyük kura töreni, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun başlangıç saati ise 14.00 olarak belirlendi. Kura çekilişine bizzat şahitlik etmek isteyen vatandaşlar için adres ise oldukça geniş bir alan sunan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olacak. Açık havada ve noter huzurunda yapılacak olan çekiliş, şeffaflık ilkesi gereği tüm katılımcılara açık olacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI HANGİ KANALDA?

TOKİ kura çekilişleri, herhangi bir televizyon kanalında kesintisiz olarak yayınlanmamaktadır. Kurumun resmiyet ve şeffaflık ilkesi gereği, tüm çekiliş süreci TOKİ resmi YouTube kanalı (@tokikurumsal) üzerinden canlı olarak aktarılmaktadır. Vatandaşlar, çekilişin yapıldığı salonu ve noter heyetini canlı yayında anlık olarak takip ederek isimlerinin çıkıp çıkmadığını görebilirler.

ADIM ADIM: TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Kura çekilişini canlı takip etmek veya geçmiş çekilişleri izlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

YouTube Arama: Arama kısmına "TOKİ" yazarak onaylı logolu resmi hesaba girin.

Canlı Yayın Sekmesi: Hesap içerisindeki "Canlı" sekmesine tıklayarak o an gerçekleşen ilin çekilişini seçin.

Resmi Sosyal Medya: TOKİ'nin resmi X (Twitter) ve Facebook hesapları üzerinden de yayın linklerine anlık olarak ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Canlı yayını kaçıran veya ismi hızlı geçtiği için emin olamayan adaylar için en kesin çözüm e-Devlet sistemidir. Kura çekimi tamamlandıktan birkaç saat sonra, nihai listeler sisteme yüklenmektedir. e-Devlet kapısı üzerinden "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak T.C. kimlik numaranızla asil mi yoksa yedek mi olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL TOKİ KURALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 kura takviminde en çok merak edilen nokta olan İstanbul kuraları için hazırlıklar tamamlandı. 100 bin konutluk dev proje için İstanbul kura çekimlerinin 25 Nisan 2026 tarihinden itibaren başlaması bekleniyor. İlçe ilçe yapılacak çekimler Mayıs ayı boyunca devam ederek toplamda binlerce ailenin yüzünü güldürecek.