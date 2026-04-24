TOKİ İstanbul kurası SON İSİM LİSTESİ: Kura sıra numarası nasıl öğrenilir?

İstanbul'da TOKİ tarafından yürütülen büyük ölçekli konut projesi kapsamında kura sürecine ilişkin bekleyiş kritik bir aşamaya ulaşmıştır. 100 bin konut hedefiyle planlanan projede vatandaşlar, kura çekilişi öncesinde isim listelerini ve kura sıra numaralarını öğrenmek için resmi kaynaklara yönelmektedir.

TOKİ İSTANBUL KURASI SON İSİM LİSTESİ: KURA SIRA NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

2026 yılı İstanbul TOKİ kura sürecinde isim listeleri, başvuru sürecinin en önemli resmi belgeleri arasında yer almaktadır. Bu listeler, konut sahibi olma hakkı elde eden adayları ve kura çekilişine katılacak vatandaşları kapsamaktadır. TOKİ tarafından yayımlanan isim listeleri, proje bazlı olarak düzenlenmekte ve dijital ortamda erişime açılmaktadır.

İstanbul genelinde yürütülen konut projeleri kapsamında 1+1 ve 2+1 daire tipleri için ayrı değerlendirmeler yapılmakta ve her kategori için farklı kura havuzları oluşturulmaktadır. Bu süreçte asil ve yedek hak sahipleri, kura çekilişinin tamamlanmasının ardından resmi olarak ilan edilmektedir. Vatandaşlar, TOKİ’nin duyurularını takip ederek kendi durumlarını güncel olarak kontrol edebilmektedir.

TOKİ KURA SIRA NUMARASI 2026

TOKİ İstanbul kura sürecinde 2026 yılı için belirlenen kura sıra numaraları, çekilişin en temel yapı taşlarından biridir. Her başvuru sahibine sistem tarafından otomatik olarak atanan bu numara, kura çekilişinde hangi sırada yer alınacağını belirler. Bu sistem, sürecin adil ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Kura sıra numarası, TOKİ’nin resmi platformlarında yayımlanan isim listeleri üzerinden görüntülenebilmektedir. Vatandaşlar T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak kendi başvurularına ait bilgileri inceleyebilir. Bu bilgiler arasında başvuru durumu, proje bilgisi ve kura sıra numarası yer almaktadır.

Kura çekilişi sırasında sıra numaraları belirli bir düzen içerisinde işlenmekte ve noter denetiminde açıklanmaktadır. Bu sayede sürecin tamamen şeffaf olması sağlanmakta ve tüm adaylar eşit şartlarda değerlendirilmiş olmaktadır. Sonuçların açıklanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi kanallar üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır.