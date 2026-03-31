İstanbul’da TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşların heyecanla beklediği haber geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki kura süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. TOKİ İstanbul kurası ne zaman? TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı? İlçe ilçe kura tarihleri haberimizde.

Bakan Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ülke genelinde yapılan kura çekimlerinin coşkulu bir şekilde tamamlandığını ve artık İstanbul’da da aynı heyecanın yaşanacağını belirtti. Bayram sonrası, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 100 bin sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceğini ifade eden Bakan Kurum, İstanbul’a özel kiralık sosyal konut projesiyle konut ve kira fiyatlarını dengelemeyi hedeflediklerini vurguladı. Bu açıklama, başvuruda bulunan aileler için uzun süredir beklenen müjde niteliğinde oldu.

İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konut için başvuru değerlendirme süreci tamamlanmış durumda. Henüz kesin kura tarihi resmi olarak paylaşılmasa da Bakan Kurum’un açıklamaları, çekilişlerin bayram sonrasında yapılacağını netleştiriyor. Proje kapsamında şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler ve üç ve üzeri çocuğa sahip aileler gibi öncelikli kategorilerde hak sahipliği kriterlerine uygun bulunan başvurular belirlendi. Kura çekilişi sırasında hak sahipleri isimlerini görecek ve bu aileler, uzun zamandır bekledikleri sosyal konutlarına kavuşma fırsatını elde edecekler.

İstanbul TOKİ kura tarihi netleşir netleşmez, başvuru sahipleri hem resmi TOKİ sitesi hem de güvenilir haber kaynakları üzerinden detaylı bilgi alabilecek. Böylece başvuru sahipleri, kura gününü planlayarak süreci yakından takip edebilecek.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURU KABUL VE RET LİSTESİ

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra İstanbul’daki sosyal konut projesinde hak sahipleri ve başvurusu uygun bulunmayan vatandaşlar için hazırlanan kabul ve ret listeleri büyük önem taşıyor. Şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler ve üç ve üzeri çocuğa sahip aileler ile diğer kategorilerde hak sahipliğine uygun bulunan başvurular listelendi ve kura çekimi için hazır hale getirildi. Bu süreç, sosyal konut projesinde şeffaflığın ve adil dağıtımın sağlanması açısından kritik bir rol oynuyor.

Başvuru kabul ve ret listesi resmi olarak yayımlandığında vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek ve kura sürecine hazırlıklı şekilde katılabilecek. Böylece İstanbul’daki sosyal konut projeleri, hem kira hem satış konutlarıyla şehirde konut fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlayacak.

