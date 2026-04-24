TOKİ hangi kanalda, İstanbul TOKİ kura çekilişi TRT'den yayınlanıyor mu televizyonda yayınlanıyor mu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinde sıra İstanbul etaplarına geldi. Hak sahipliği kuralarının başlamasıyla birlikte vatandaşlar ekran başına kilitlendi. Birçok kişi "Toki hangi kanalda?" sorusuna yanıt ararken, özellikle "İstanbul TOKİ kura çekilişi TRT'den yayınlanıyor mu?" sorgusu Google trendlerine girdi. Şeffaflık adına dijital platformlara ağırlık veren TOKİ'nin çekilişlerini televizyondan mı yoksa internetten mi izleyebileceğiniz netlik kazandı. İşte Youtube'dan İstanbul 100 bin konut TOKİ çekilişi izle ekranı ve TV kanalları hakkındaki resmi açıklamalar...

TOKİ HANGİ KANALDA? İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TRT'DEN YAYINLANIYOR MU, TELEVİZYONDA VAR MI?

Aylardır beklenen İstanbul TOKİ kura çekilişi için heyecan zirve yaptı. 25 Nisan 2026 itibarıyla başlaması beklenen dev kura maratonu öncesinde, adaylar isim listelerinin belirlendiği o anları canlı izlemek istiyor. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamaların aksine, yayın mecralarında bazı değişiklikler bulunuyor. Özellikle "İstanbul TOKİ kura çekilişi TRT'den yayınlanıyor mu?" veya "Televizyonda hangi kanalda?" gibi soruların yanıtı, hak sahipleri için büyük önem taşıyor.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TELEVİZYONDA YAYINLANIYOR MU?

TOKİ kura çekilişleri, merkezi bir televizyon kanalından (TRT 1, TRT Haber vb.) tam zamanlı bir program şeklinde yayınlanmamaktadır. Geçmişteki bazı büyük kura çekimlerinde TRT Haber gibi kanallar anlık bağlantılar yaparak sonuçları duyursa da, tüm ilçelerin ve binlerce ismin tek tek belirlendiği saatler süren çekilişler televizyon akışında yer almaz. Dolayısıyla, "TOKİ hangi kanalda?" sorusunun cevabı ana akım televizyon kanalları değil, dijital mecralardır.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TRT'DEN YAYINLANIYOR MU?

Vatandaşların en çok merak ettiği "TRT'den canlı izlenebilir mi?" sorusuna netlik kazandırmak gerekirse; TRT kanalları çekilişi bir kuşak yayını olarak vermemektedir. Ancak TRT'nin dijital haber platformları ve canlı yayın akışları içerisinde kura çekimine dair önemli anlar ve ilk sonuçlar haber bültenlerinde yer alabilmektedir. Kesintisiz bir takip için TOKİ'nin kendi yayın organlarını kullanmanız gerekmektedir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN RESMİ ADRESLER

Televizyon yayını yerine, TOKİ tüm kura süreçlerini şeffaflık ilkesi gereği internet üzerinden canlı olarak aktarmaktadır. İstanbul 100 bin konut kura çekilişini saniye saniye takip etmek isteyenler şu adresleri kullanmalıdır:

TOKİ RESMİ YOUTUBE KANALI: @tokikurumsal kullanıcı adıyla hizmet veren onaylı hesap üzerinden tüm çekilişler HD kalitesinde canlı yayınlanır.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI : TOKİ'nin resmi Facebook ve X (Twitter) hesapları üzerinden canlı yayın linkleri eş zamanlı olarak paylaşılır.

TOKİ RESMİ WEB SİTESİ : www.toki.gov.tr adresindeki "Canlı Kura" butonu üzerinden yayına yönlendirme yapılır.

İstanbul’daki hak sahiplerini belirleyecek olan büyük kura töreni, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun başlangıç saati ise 14.00 olarak belirlendi. Kura çekilişine bizzat şahitlik etmek isteyen vatandaşlar için adres ise oldukça geniş bir alan sunan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olacak. Açık havada ve noter huzurunda yapılacak olan çekiliş, şeffaflık ilkesi gereği tüm katılımcılara açık olacak.

KURA SONUÇLARI TELEVİZYONDAN ÖNCE E-DEVLET'TE!

Canlı yayını izleme imkanı bulamayan veya televizyonda alt yazı beklemek istemeyen vatandaşlar için en hızlı yöntem e-Devlet sistemidir. Noter huzurunda yapılan çekiliş bittikten kısa bir süre sonra sonuçlar; e-Devlet üzerindeki "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranına yansıtılır. Bu sayede televizyon başında beklemenize gerek kalmadan, T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek olma durumunuzu sorgulayabilirsiniz.