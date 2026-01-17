TOKİ Erzurum kura sonuçları! SONUÇ İSİM LİSTESİ belli oldu mu? 4905 kişi hak sahibi oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi'nde Erzurum ayağı için geri sayım sona erdi. Kura çekimiyle birlikte kentte yapılacak konutların hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI

TOKİ Erzurum kura çekimi, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00'te noter huzurunda başladı. Çekiliş, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor ve süreç Toplu Konut İdaresi'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Kura kapsamında Erzurum genelinde yapımı planlanan toplam 4 bin 905 konut için asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde Erzurum'un merkez ilçeleri Aziziye, Yakutiye ve Palandöken başta olmak üzere Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karayazı, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Olur, Oltu, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Uzundere, Tekman ve Tortum'da konut inşa edilecek. Merkez ilçelerde 3 bin 500 konut yapılması planlanırken, diğer ilçelerdeki konut sayıları 50 ile 200 arasında değişiyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından TOKİ Erzurum kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar aynı zamanda e-Devlet sistemine de yüklenecek. Bu sayede vatandaşlar, sonuçlara resmi ve güvenli kanallardan erişebilecek.

Canlı yayın sürecini takip edemeyen ya da kura çekimi sonrasında sonuçları kontrol etmek isteyen başvuru sahipleri, internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yapılacak duyuruları inceleyebilecek. 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek listeler, kura gününde erişime açılacak.

ERZURUM TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Erzurum TOKİ kura sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve kişisel şifre ile sorgulanabiliyor. Kura çekilişinin sona ermesi ve noter onayının ardından sistemde yayımlanan bilgiler sayesinde hak sahipliği durumu kolayca öğrenilebiliyor. Sorgulama işlemi bireysel olarak yapılabiliyor.

Vatandaşlar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra TOKİ hizmetleri bölümünden Erzurum kura sonuçlarına ulaşabiliyor. Asil ya da yedek listede yer alıp almadığı bilgisi, sistem üzerinden görüntülenebiliyor ve aynı gün içinde kontrol edilebiliyor.