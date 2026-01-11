Tokatçı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tokatçı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Tokatçı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tokatçı filmini izleyecek olanların merak ettiği Tokatçı konusu nedir, Tokatçı oyuncuları kimler ve Tokatçı özeti gibi konuları inceliyoruz.

TOKATÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Osman köyün ağası olan Hasan Ağa'nın kızına sevdalıdır. Hasan Ağa ise kızı için çok başlık parası ister. (600.000) Bunun üzerine Osman İstanbul'a gider orada çoğu zaman aç kalarak başlık parasını biriktirir ancak köyüne dönerken yolda tokatlanır (soyulur). Daha sonra Osman İstanbul'a yeniden gider ve tesadüfen asker arkadaşı Şevket'le karşılaşır. Şevket Osman'a tokatçılığı öğretir. Osman Milyoner olarak köyüne döner. Şevket'le birlikte bir plan kurarak Hasan Ağa'yı da tokatlar ve köyün yeni ağası olur.

TOKATÇI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Osman

Nazan Saatçi - Emine (ses. Ayşin Atav)

Şevket Altuğ - Şevket (ses. Sadettin Erbil)

Ali Şen - Hasan Ağa (ses. Timuçin Caymaz)

Ünal Gürel - Kara / Karbonat Erol

Süheyl Eğriboz - Sarı Recep (ses. Kemal Bekir)

Selahattin Fırat - Deli Sait

Abdi Algül - Karaborsacı (ses. Kemal Bekir)

Zuhal Üstüntaş - Osman'ın annesi

Muhteşem Durukan - Osman'ın babası (ses. Kamuran Yüce)

Hakkı Kıvanç - Rüstem (ses. Ahmet Uz)

Zeki Sezer - Kumarbaz Avni (ses. Devrim Parscan)

Şeref Çokşeker - Emine'nin annesi (ses. Güler Ökten)

Celal Yonat

Çetin Başaran (ses. Devrim Parscan)

Zeki Alpan (ses. Rıza Pekkutsal)

TOKATÇI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal filmlerinden Tokatçı'nın çekimleri İstanbul Sarıyer'e bağlı Reşitpaşa'da yapıldı.

Yapım Yılı: 1983