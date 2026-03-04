Tokat okullar tatil mi, 4 Mart Çarşamba Tokat'ta okul yok mu (TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hava koşullarının olumsuz seyretmesiyle birlikte 4 Mart Çarşamba Tokat'ta okullar tatil mi sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Öğrenci, veli ve öğretmenler Tokat Valiliği kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

TOKAT HAVA DURUMU

Tokat'ta Karla Karışık Yağmur Kapıda

TOKAT – Karadeniz ile İç Anadolu geçiş noktasında yer alan Tokat'ta, 4 Mart Çarşamba günü değişken bir hava durumu hakim olacak. Meteoroloji'den alınan verilere göre, kent genelinde gün boyu karla karışık yağmur geçişleri bekleniyor. Termometreler günün en yüksek saatlerinde 6°C'yi gösterirken, gece saatlerinde dondurucu bir düşüşle -3°C seviyelerine gerileyecek. Nem oranının %66 civarında seyredeceği Tokat'ta, rüzgarın batı-kuzeybatı yönünden saatte 13 mph hızla esmesi bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde beklenen karla karışık yağmur ihtimali %40 seviyelerinde seyrederken, gece saatlerinde gökyüzünün yer yer parçalı bulutlu bir hal alacağı tahmin ediliyor.

TOKAT OKULLAR TATİL Mİ?

4 Mart Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.