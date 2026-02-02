Tokat okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Tokat'ta okul yok mu (TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hava koşullarının olumsuz seyretmesiyle birlikte 3 Şubat Salı Tokat'ta okullar tatil mi sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Öğrenci, veli ve öğretmenler Tokat Valiliği kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

TOKAT HAVA DURUMU

TOKAT

3 ŞUBAT SALI: Tokat genelinde çok bulutlu ve soğuk bir hava hakim. Yüksek kesimlerde kar geçişleri görülebilir. Gündüz 6, gece -2 derece.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Kapalı ve puslu bir gün bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı sürücüler uyarılıyor. Sıcaklık 5 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Ayaz etkisini sürdürürken, sıcaklık en yüksek 4 derece olarak ölçülecek.

6 ŞUBAT CUMA: Az bulutlu bir gün. Güneşli bölümler artsa da hava sıcaklığı mevsim normalleri olan 7 derece civarında kalacak.

TOKAT OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.