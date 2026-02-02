Haberler

Tokat okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Tokat'ta okul yok mu (TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Tokat okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Tokat'ta okul yok mu (TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Tokat'ta etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler "Tokat okullar tatil mi? 3 Şubat Salı Tokat'ta okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Gözler Tokat Valiliği kar tatili açıklamasına çevrilirken, eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Hava koşullarının olumsuz seyretmesiyle birlikte 3 Şubat Salı Tokat'ta okullar tatil mi sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Öğrenci, veli ve öğretmenler Tokat Valiliği kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

TOKAT HAVA DURUMU
TOKAT

3 ŞUBAT SALI: Tokat genelinde çok bulutlu ve soğuk bir hava hakim. Yüksek kesimlerde kar geçişleri görülebilir. Gündüz 6, gece -2 derece.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Kapalı ve puslu bir gün bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı sürücüler uyarılıyor. Sıcaklık 5 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Ayaz etkisini sürdürürken, sıcaklık en yüksek 4 derece olarak ölçülecek.

6 ŞUBAT CUMA: Az bulutlu bir gün. Güneşli bölümler artsa da hava sıcaklığı mevsim normalleri olan 7 derece civarında kalacak.

Tokat okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Tokat'ta okul yok mu (TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

TOKAT OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

