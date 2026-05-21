Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu hangi partiden, Tokat Belediyesi hangi partide?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Tokat Belediyesi’nin hangi parti tarafından yönetildiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. “Tokat Belediye Başkanı hangi partiden?” ve “Tokat Belediyesi hangi partide?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, seçim sonuçlarıyla birlikte belediye yönetimindeki son durum da netleşti.

Tokat’ta yerel yönetim dengeleri seçim sonrası yeniden şekillendi. Tokat Belediye Başkanı’nın siyasi partisi ve belediyenin hangi partinin yönetiminde olduğu kamuoyunda gündem olurken, vatandaşlar güncel seçim sonuçları ve belediye yönetimine ilişkin detayları araştırmaya başladı.

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU KİMDİR?

1982 yılında dünyaya gelen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Türkiye’nin efsane valileri arasında gösterilen Recep Yazıcıoğlu’nun oğludur. Eğitim hayatına Bilkent Üniversitesi’nde başlayan Yazıcıoğlu, daha sonra Anadolu Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı.

İş dünyasında da aktif olarak görev alan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, uzun yıllar özel sektörde çalışmalar yürüttü. Siyasi kimliğiyle son dönemde öne çıkan Yazıcıoğlu, 2024 yerel seçimlerinde Tokat Belediye Başkanlığı için MHP’den aday oldu.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI OLARAK SEÇİLDİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin Tokat Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, seçim yarışını kazanarak Tokat Belediye Başkanı seçildi. Seçim sonrası Tokat’ta yeni dönemin başlamasıyla birlikte Yazıcıoğlu’nun projeleri ve belediye çalışmaları da merak konusu oldu.

Tokat Belediyesi’nde göreve başlamasının ardından şehirde sosyal belediyecilik, altyapı ve kültürel projeler ön plana çıkmaya başladı.

RECEP YAZICIOĞLU’NUN İZİNDEN GİDİYOR

Türkiye’de görev yaptığı şehirlerde halkla kurduğu yakın ilişki nedeniyle “Süper Vali” olarak hafızalara kazınan Recep Yazıcıoğlu’nun mirasını taşıyan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, siyasi kariyerinde de dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

Ailesinden aldığı yönetim anlayışıyla öne çıkan Yazıcıoğlu’nun, Tokat’taki görev sürecinde nasıl bir belediyecilik modeli ortaya koyacağı yakından takip ediliyor.

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASI

Özel yaşamıyla da merak edilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun evli ve 1 çocuk babası olduğu biliniyor. Hem iş dünyası hem de siyaset alanındaki çalışmalarıyla gündeme gelen Yazıcıoğlu, Tokat’ın yeni dönem yönetiminde önemli rol üstleniyor.

Osman DEMİR
