Tivibu nasıl izlenir, Tivibu Spor şifresiz nereden izlenir?

Pek çok özel içeriğe ve spor müsabakasına ev sahipliği yapan platformda, Tivibu şifresiz nereden izlenir ve ücretsiz içeriklere nasıl erişilir konusu özellikle maç günlerinde büyük merak konusu oluyor. Nisan 2026 itibarıyla Nesine 2. ve 3. Lig Play-off heyecanı gibi özel etkinlikleri şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturan platform, Tivibu GO uygulamasını indiren kullanıcılara zaman zaman ücretsiz kampanya dönemleri de sunuyor. Ayrıca "Tivibu Spor" kanalı gibi şifresiz yayın yapan frekanslar üzerinden belirli içerikleri herhangi bir abonelik ücreti ödemeden takip etmek mümkün. En güncel şifresiz yayın listesi ve ücretsiz izleme fırsatları haberimizin devamında...

TİVİBU İZLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Tivibu, kullanıcılarına kullanım alışkanlıklarına göre üç farklı ana seçenek sunmaktadır. İhtiyacınıza en uygun yöntemi seçerek yayınları takip edebilirsiniz:

• Tivibu Ev (IPTV): İnternet bağlantısı üzerinden özel bir alıcı kutu ile televizyona bağlanır. Durdur-izle, geri al gibi tüm interaktif özellikleri en yüksek performansta kullanmanızı sağlar.

• Tivibu Uydu: Çanak anten üzerinden yayın alan bu sistem, internet hızından bağımsız olarak yüksek görüntü kalitesi sunar. İnternet bağlantısı eklendiğinde ise interaktif servisler aktif hale gelir.

• Tivibu GO: Televizyona bağlı kalmadan; akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya Smart TV üzerinden uygulama aracılığıyla izleme yöntemidir.

SMART TV VE MOBİL CİHAZLARDA TİVİBU GO KURULUMU

Evinizde herhangi bir kutu kurulumu olmadan da Tivibu dünyasına adım atabilirsiniz. Tivibu GO uygulamasını izlemek için şu adımları takip edebilirsiniz:

1. Cihazınızın uygulama mağazasına (App Store, Google Play veya Smart TV uygulama marketi) girin.

2. "Tivibu GO" uygulamasını aratın ve indirin.

3. Abonelik bilgilerinizle (Tek Şifre veya mobil numara) giriş yapın.

4. İnternet olan her yerden canlı kanalları ve seç-izle içeriklerini takip etmeye başlayın.

TİVİBU ŞİFRESİZ KANALLAR NEREDEN İZLENİR?

Birçok kullanıcı Tivibu şifresiz nasıl izlenir sorusunun yanıtını aramaktadır. Tivibu bünyesinde yer alan bazı kanallar ve içerikler şifresiz olarak da takip edilebilmektedir:

• Tivibu Spor: Platformun bazı spor içeriklerini ve haber bültenlerini yayınladığı "Tivibu Spor" kanalı, uydu üzerinden şifresiz (FTA) olarak izlenebilmektedir. Türksat uydusu üzerinden frekans ayarlarını yaparak bu kanala ücretsiz erişebilirsiniz.

• Ücretsiz Paketler: Türk Telekom abonesiyseniz, bazı internet paketlerinin yanında Tivibu GO "Giriş Paketi" ücretsiz veya indirimli olarak tanımlanabilmektedir.

TİVİBU YAYINLARINDA GERİ AL İZLE ÖZELLİĞİ

Tivibu'yu geleneksel televizyonlardan ayıran en büyük özelliklerden biri yayın akışına hapsolmamaktır. Canlı yayını izlerken kumandanızın veya uygulamanın üzerindeki butonlar yardımıyla yayını 7 güne kadar geri sarabilir, kaçırdığınız bir diziyi veya futbol maçını dilediğiniz an baştan izleyebilirsiniz. Ayrıca favori programlarınızı bulut üzerine kaydederek daha sonra izlemek de mümkündür.

GÜNCEL TİVİBU UYDU FREKANS BİLGİLERİ

Eğer Tivibu Uydu kullanıcısıysanız veya şifresiz kanalları arıyorsanız, aşağıdaki güncel frekans bilgilerini kullanabilirsiniz:

• Uydu: Türksat 4A

• Frekans: 11853 MHz

• Polarizasyon: Yatay (H)

• Sembol Oranı: 25000

• FEC: 3/4

Bu ayarları televizyonunuzun veya uydu alıcınızın "Kanal Arama" menüsünden yaparak Tivibu yayınlarını listenize ekleyebilirsiniz.

Tivibu şifresiz yayını olan TİVİBU SPOR kanalını TV üzerinden ileyebilrsiniz.