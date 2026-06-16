Tirebolu 42 Çay battı mı, Tirebolu 42 Çay neden iflas etti?

Tirebolu 42 Çay neden iflas etti ve şirket battı mı sorusu, markayla ilgili son haberlerin ardından en çok araştırılan konular arasına girdi. Uzun süredir mali sıkıntılar yaşadığı bilinen çay markasının mahkeme kararıyla birlikte iflas sürecine girdiği iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

TİREBOLU 42 ÇAY İFLAS ETTİ Mİ? MAHKEMEDEN RESMİ KARAR GELDİ

Türkiye’nin köklü çay markalarından biri olan Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ, uzun süredir devam eden mali sıkıntıların ardından resmen iflas etti. Mahkeme kararıyla birlikte şirket için tasfiye süreci başlatılırken, alacaklılar ve sektör temsilcileri gelişmeleri yakından takip ediyor.

MAHKEME İFLAS KARARINI VERDİ

Kuruluşu 1905 yılına dayanan Tirebolu 42 Çay hakkında, Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 14 Mayıs 2026 tarihinde iflas kararı verildi. 2025/296 Esas ve 2026/172 Karar numaralı dosya kapsamında verilen kararın ardından şirketin faaliyetleri hukuki olarak tasfiye sürecine girdi.

Mahkeme kararında iflas tarihinin 14 Mayıs 2026 saat 13.52 olarak belirlendiği açıklandı.

TASFiYE SÜRECİ BAŞLATILDI

İflas kararının ardından Tirebolu İcra Dairesi tarafından şirket için adi tasfiye sürecinin başlatıldığı duyuruldu. Bu süreçte şirketin tüm malvarlığı, borçları ve alacak ilişkileri yasal çerçevede değerlendirilecek.

Tasfiye sürecinin, alacaklıların haklarının korunması ve şirket varlıklarının düzenli şekilde dağıtılması amacıyla yürütüleceği belirtildi.

ALACAKLILARA 1 AYLIK BAŞVURU SÜRESİ

İlan edilen iflas kararına göre, şirketten alacağı bulunan kişiler ve kurumlar, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde gerekli belgelerle İflas Dairesi’ne başvurmak zorunda olacak.

Ayrıca şirkete borcu olanlar veya şirket mallarını elinde bulunduran kişilerin de aynı süre içinde durumu bildirmesi gerektiği açıklandı.

İLK ALACAKLILAR TOPLANTISI TEMMUZ’DA

İflas süreci kapsamında ilk alacaklılar toplantısının 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00’te Tirebolu İcra Dairesi’nde yapılacağı duyuruldu.

Toplantıda şirketin mali durumu, alacakların durumu ve tasfiye sürecinin işleyişine ilişkin önemli kararların ele alınması bekleniyor.

KÖKLÜ MARKADA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

1905’ten bu yana faaliyet gösteren Tirebolu 42 Çay’ın iflas süreci, hem sektörde hem de yerel ekonomide dikkatle takip ediliyor. Şirketin tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından tüm yasal süreçlerin netlik kazanacağı belirtiliyor.