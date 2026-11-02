Tiago Gouveia kimdir? Alanyaspor'u iki golle yıkan Portekizli kanat kaç yaşında?

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Benfica'nın ağustosta Gençlerbirliği'ne kiraladığı Tiago Gouveia, 2 Kasım akşamı Eryaman Stadyumu'nda Alanyaspor'a iki gol attı. 5-0 biten maçın Ankara ekibi için bir anlamı daha vardı: Gençlerbirliği yedi maçtır kazanamıyordu.

TİAGO GOUVEİA ALANYASPOR'A KAÇ GOL ATTI?

Tiago Gouveia, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'a iki gol attı. İlki 66. dakikada geldi. Traore'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Portekizli, skoru 3-0'a taşıdı; 78. dakikada da İrfan Can'ın uzaktan kullandığı serbest vuruşu tamamlayıp maçın son golünü kaydetti.

Diğer goller Oğulcan Ülgün (1. dakika), Franco Tongya (59) ve Pedro Mendes'ten (68) geldi. Maçı Fatih Tokail yönetti.

TİAGO GOUVEİA KİMDİR?

Tiago Gouveia, Gençlerbirliği'nde oynayan Portekizli kanat oyuncusu; tam adı Tiago Maria Antunes Gouveia. Sözleşmesi Benfica'da olduğu için Ankara'da sezon sonuna kadar kiralık forma giyiyor. Gerektiğinde sağ bekte de oynayabiliyor.

TİAGO GOUVEİA KAÇ YAŞINDA?

Tiago Gouveia 25 yaşında. 18 Haziran 2001'de doğdu.

TİAGO GOUVEİA GENÇLERBİRLİĞİ'NE NEREDEN GELDİ?

Tiago Gouveia, Gençlerbirliği'ne Benfica'dan geldi. Ankara kulübü transferi 20 Ağustos 2026'da duyurdu ve anlaşmaya, sezon sonunda oyuncuyu satın alabilmek için bir opsiyon da koydu.

Bir önceki sezonu da başka bir kulüpte kiralık geçirmişti. Fransa'nın Nice takımıyla 15 Ligue 1 ve 7 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.

TİAGO GOUVEİA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tiago Gouveia futbola 2009'da Tires'te başladı. Dört yıl sonra Sporting'in altyapısına geçen oyuncu, 2017'de Lizbon'daki ezeli rakip Benfica'nın genç takımlarına transfer oldu, 2019'da Benfica B ile Portekiz ikinci liginde oynamaya başladı ve 2022'de A takıma yükseldi.

Benfica onu 2022-2023 sezonunda Estoril'e kiraladı. Sonra Nice geldi, ardından Gençlerbirliği.

Milli formayı da erken giydi. Portekiz'in 15 yaş altından 21 yaş altına kadar bütün genç milli takımlarında oynadı; 19 yaş altı takımda 9 maçta 3 gol attı.