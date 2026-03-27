Türkiye’nin en çok konuşulan reality show formatlarından biri olan The Traitors Türkiye, sunuculuğunu Giray Altınok’un üstlendiği görkemli yapımıyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yarışmacı kadrosunda yer alan isimlerden biri de moda dünyasının genç ve yetenekli tasarımcısı Yasemin Yılmaz. Peki, The Traitors Yasemin Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor? Yasemin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Detaylar...

THE TRAITORS YASEMİN YILMAZ KİMDİR?

Yasemin Yılmaz, moda dünyasında hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada adından söz ettirmiş bir isimdir. Katıldığı defileler, tasarımları ve iş birlikleriyle sektörde fark yaratmış olan Yılmaz, aynı zamanda kendi markasını kurarak yaratıcılığını özgürce ifade etmiştir.

YASEMİN YILMAZ NE İŞ YAPIYOR?

Yasemin Yılmaz, moda tasarımcısı olarak özellikle By Babgal markasıyla tanınıyor. 2020 yılında İstanbul Bebek’te kurduğu bu marka ile hem geleneksel hem modern çizgileri bir araya getirerek özgün tasarımlar üretmiştir. Tasarımlarında estetik dengeyi yakalayan Yılmaz, bu sayede farklı tarzları birleştiren koleksiyonlara imza atmıştır.

Moda dünyasındaki başarısı sadece kendi tasarımlarıyla sınırlı kalmamış; aynı zamanda çeşitli iş birlikleri ve önemli isimlerle gerçekleştirdiği projeler sayesinde sektörde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Bu deneyimler, onun moda anlayışını derinleştirmiş ve farklı dinamikleri kullanma yeteneğini artırmıştır.

2020 yılında ise “Yılın En İyi Çıkış Yapan Tasarımcısı” ödülünü kazanarak, moda dünyasındaki yükselişini resmileştirmiştir.

YASEMİN YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu olan Yasemin Yılmaz, 2026 itibarıyla 31 yaşındadır.

YASEMİN YILMAZ NERELİ?

Yasemin Yılmaz’ın doğum yeri ile ilgili detaylar özel olarak paylaşılmamış olsa da, kariyerini Türkiye merkezli yürüttüğü ve İstanbul’da markasını kurduğu bilinmektedir. Moda dünyasında uluslararası başarılar elde etmesine rağmen köklerini ve çalışmalarını Türkiye’de sürdürmesi, onu ülke çapında önemli bir isim haline getirmiştir.