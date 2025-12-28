İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. 2,5 milyon takipçili "The Bacım" sayfasının yöneticisi fenomen Şebnem İnan, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. The Bacım Şebnem İnan kimdir? Şebnem İnan neden gözaltına alındı?

ŞEBNEM İNAN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında son olarak gözaltına alınan isim 2,5 milyon takipçisi bulunan "The Bacım" sayfasının yöneticisi sosyal medya fenomeni Şebnem İnan oldu.

MİZAH İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR YAPIYORDU

"The Bacım" hesabı, genel olarak mizah ve popüler kültür odaklı içerikler yayınlayan, gündelik hayat ve magazin üzerinden esprili bir dil kuran bir sayfa olarak dikkat çekiyordu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şebnem İnan'a yöneltilen iddialara ilişkin resmi kurumlardan henüz detay paylaşılmadı. Emniyet ve savcılık kaynaklarından yapılacak açıklamaların ardından dosyaya ilişkin bilgilerin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.