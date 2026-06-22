TFF seçim ne zaman, TFF seçim yapılacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) seçim sürecine dair belirsizlik devam ederken, “TFF seçim ne zaman yapılacak?” sorusu spor kamuoyunda gündem oldu. Futbol camiasında yönetim değişikliği ihtimali konuşulurken, TFF’de seçim olup olmayacağına yönelik iddialar da tartışma yaratıyor. Peki federasyonda seçim kararı alınacak mı, süreç nasıl işleyecek? İşte merak edilenler…

TFF’DE SEÇİM KRİZİ TARTIŞMASI BÜYÜYOR

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası’na grup aşamasında veda etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) hareketli günler yaşanıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik eleştiriler artarken, futbol kamuoyunda seçimli genel kurul ihtimali yeniden gündeme geldi. Kulislerde olası bir seçim süreci ve yeni aday isimler tartışılıyor.

GENEL KURUL SÜRECİ SEÇİMİ GETİREBİLİR

Anayasa Mahkemesi’nin Tahkim Kurulu’na ilişkin kararı sonrası TFF’nin statü değişikliği için genel kurula gitmesi bekleniyor. Bu sürecin seçimli hale gelip gelmeyeceği ise en çok merak edilen konu olarak öne çıkıyor. Bazı Süper Lig kulüplerinin, yapılması planlanan genel kurulun seçimli olması için girişim hazırlığında olduğu iddia ediliyor.

KULİPLERDEN FEDERASYONA YOĞUN ELEŞTİRİLER

Son dönemde federasyon yönetimine yönelik eleştiriler artarken, özellikle Merkez Hakem Kurulu performansı, yabancı oyuncu kuralı ve yönetim kararları tartışma konusu oldu. Dünya Kupası sürecinde yaşanan erken veda sonrası artan tepkiler, TFF üzerindeki baskıyı daha da yükseltti.

FATİH TERİM GERİLİMİ GÜNDEMDE

Türk futbolunun deneyimli ismi Fatih Terim ile TFF yönetimi arasında yaşanan açıklamalar da gündemdeki yerini koruyor. Karşılıklı söz düellosu şeklinde ilerleyen süreç, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken federasyona yönelik eleştirileri artıran başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

MUSTAFA ERÖĞÜT ADI ÖNE ÇIKIYOR

Olası bir seçimli genel kurulda aday olabileceği konuşulan isimlerden biri de Mustafa Eröğüt oldu. Türk futbolunda uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunan Eröğüt’ün, bazı kulüpler tarafından desteklenebilecek adaylar arasında yer aldığı iddia ediliyor.

TFF BAŞKANLIĞI İÇİN HAREKETLİ SÜREÇ

Federasyonda yaşanan gelişmelerin ardından gözler tamamen TFF’nin alacağı kararlara çevrildi. Seçim olup olmayacağı, kulüplerin tavrı ve olası adaylar futbol gündemini belirlemeye devam ediyor. Sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Henüz seçim takvimi açıklanmadı.