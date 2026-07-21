TEV 2026-2027 BURS BAŞVURU TARİHLERİ: TEV burs başvuruları ne zaman başlıyor? TEV burs başvurusu nereden, nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2026-2027 akademik yılı burs başvuru takvimini duyurdu. Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl da tüm burs başvuruları çevrim içi (online) sistem üzerinden alınacak. Başvuru sürecine ilişkin şartlar ve istenen belgelerin ise ilerleyen günlerde TEV'in resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacağı bildirildi. Farklı eğitim kademelerine yönelik burs programları için başvuru tarihleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, TEV burs başvuruları ne zaman başlıyor? TEV burs başvurusu nereden, nasıl yapılır, kimler başvurabilir? Detaylar...

TEV 2026-2027 BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Türk Eğitim Vakfı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2026-2027 akademik yılı burs başvuru takvimi şu şekilde belirlendi:

Yurt Bursu: 17 Ağustos - 6 Eylül 2026

Mesleki Ortaöğretim Bursu: 1 Eylül - 8 Ekim 2026

Üniversite (Eğitim) Bursu: 14 Eylül - 8 Ekim 2026

Üstün Başarı Bursu: 14 Eylül - 8 Ekim 2026

Üstün Başarı Sanat Bursu: 19 Ekim - 5 Kasım 2026

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 28 Eylül - 15 Ekim 2026

Türk Eğitim Vakfı, yaptığı duyuruda başvuru tarihlerinin not edilmesi gerektiğini belirtirken, başvuru süreci boyunca adayların ihtiyaç duyacağı bilgilere resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini ifade etti.

TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türk Eğitim Vakfının paylaştığı takvime göre 2026-2027 akademik yılı burs başvuruları 17 Ağustos 2026 tarihinde Yurt Bursu başvurularıyla başlayacak.

Diğer burs programları ise aşağıdaki tarihlerde başvuruya açılacak:

Mesleki Ortaöğretim Bursu: 1 Eylül 2026

Üniversite (Eğitim) Bursu: 14 Eylül 2026

Üstün Başarı Bursu: 14 Eylül 2026

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 28 Eylül 2026

Üstün Başarı Sanat Bursu: 19 Ekim 2026

TEV, başvuru süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru koşullarının ilerleyen günlerde resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacağını açıkladı.

TEV BURS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Türk Eğitim Vakfının açıklamasına göre 2026-2027 akademik yılı burs başvuruları tamamen online olarak gerçekleştirilecek.

Başvurular, TEV'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak başvuru sistemi aracılığıyla yapılacak. Vakıf, başvuru süreci başlamadan önce gerekli şartlar, istenen belgeler ve başvuru adımlarına ilişkin ayrıntıları yine resmi internet sitesi üzerinden duyuracağını bildirdi.

TEV tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Gençler, 2026-2027 akademik yılı burs başvuru tarihlerimiz belli oldu. Bu yıl da burs başvurularını tamamen online olarak gerçekleştireceğiz. Başvuru süreçleri ve gerekli şartlar hakkında tüm detayları yakında tev.org.tr üzerinden sizlerle paylaşacağız. Tarihleri not alın ve unutmayın, başvuru sürecinde her adımda, aklınıza gelen her soruda yanınızda olacağız. TEV ailesine katılacak yeni öğrencileri şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz."

Vakıf, adayların güncel duyurular ile başvuru koşullarını resmi internet sitesi üzerinden takip etmeleri gerektiğini belirtti. Başvuruların ilan edilen takvim doğrultusunda çevrim içi sistem üzerinden alınacağı ifade edildi.