İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul’da düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi hakkında gözaltı işlemi yapıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan isimler arasında Portekizli manken Tessy Ramos Correira’nın da yer aldığı öne sürülürken, soruşturmanın detayları resmi makamlarca incelenmeye devam ediyor. Peki, Tessy Ramos Correira kimdir, sevgilisi kim? Tessy Ramos Correira neden gözaltına alındı? Detaylar...

TESSY RAMOS CORREIRA KİMDİR?

Tessy Ramos Correira, basında yer alan iddialara göre Portekizli bir manken ve “tescilli güzellik unvanı” bulunan bir isim olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası moda ve tanıtım etkinliklerinde yer aldığı öne sürülen Correira’nın, özellikle sosyal çevre ve magazin haberlerinde zaman zaman gündeme geldiği bilinmektedir.

Hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı olup, kariyerine ilişkin detaylar ağırlıklı olarak mankenlik ve modelleme faaliyetleri üzerinden değerlendirilmektedir.

TESSY RAMOS CORREIRA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul’da geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiği iddia edilmiştir. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunduğu öne sürülen toplam 22 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmiştir.

Söz konusu operasyonun, soruşturma kapsamında organize edilen bir çalışma olduğu ve farklı meslek gruplarından kişilerin de dosyada yer aldığı iddialar arasında bulunmaktadır. Bu kapsamda Tessy Ramos Correira’nın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu yönünde bilgiler basına yansımıştır.

OPERASYON KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLEN İSİMLER

Basına yansıyan bilgilere göre operasyon kapsamında gözaltına alındığı iddia edilen bazı isimler şu şekilde sıralanmıştır:

Ayşe Hatun Önal (Şarkıcı)

Tolga Çam (Modacı)

Ferhan Kaya (Borsacı)

Murat Saygı (Yönetmen)

Enis Ahmet Onat

Ahmet Karoğlu

Emre Tarı (İş insanı)

Hasan Vatan

Kerimcan Durmaz (Şarkıcı)

Kenan Doğulu (Şarkıcı)

Beren Saat (Oyuncu)

Mehmet Cem Karcı (Yönetmen)

Berdan Mardini (Şarkıcı)

Reyhan Küçükyeğen

Ozan Doğulu (Aranjör ve DJ)

Yaşar İpek (Şarkıcı)

Mehmet Yıldız (Modellik Firması Sahibi)

Tessy Ramos Correira (Manken)

Enis Arıkan (Oyuncu)

Rafet Eren Yorulmazer

Ali Efe Bezci

Selin Ciğerci

Söz konusu liste, soruşturma kapsamında adı geçtiği iddia edilen kişiler üzerinden basına yansıyan bilgilerden oluşmaktadır. Resmi süreçler ve yargılamalar devam ettiği için bu isimlerin hukuki durumları hakkında kesin bir hüküm bulunmamaktadır.