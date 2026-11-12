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İstanbul Beykoz'da dizi, film ve reklam çekimlerinin yapıldığı alanları hedef alan bir grubun, set çalışanlarından para ve araç talep ederek tehditlerde bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu çekim alanları arasında TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin setinin de bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından başlatılan polis çalışmasıyla 4 şüpheli yakalanırken, yaşananların ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, Teşkilat dizi setinde ne oldu, Teşkilat set olayı ne oldu? Detaylar haberimizde.

TEŞKİLAT DİZİ SETİNDE NE OLDU?

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dizi, film ve reklam çekimlerinin gerçekleştirildiği set alanlarını hedef alan 4 şüphelinin, çalışanlardan para ve araç istediği belirlendi. Kendilerini yerel bir prodüksiyon şirketinin çalışanları olarak tanıtan şüphelilerin, çekim alanlarına bu şekilde girmeye çalıştığı öğrenildi.

İddialara göre şüpheliler, set ekiplerinden 30 bin TL para ve araç talep etti. İsteklerinin kabul edilmemesi üzerine çalışanlara yönelik tehditlerde bulunan grubun, çekim alanlarında korku yaratmaya çalıştığı tespit edildi.

TEŞKİLAT SET OLAYI NEDİR?

Şüphelilerin para ve araç taleplerine olumsuz yanıt verilmesi üzerine set çalışanlarına tehditler savurduğu belirtildi. Olay sırasında gruptaki kişilerin, "Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Tehditlerin hedefindeki çekim alanları arasında Teşkilat dizisinin Beykoz'daki setinin de bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin, prodüksiyon şirketi çalışanı olduklarını öne sürerek setlere girmeye çalıştıkları ve taleplerinin karşılanmaması üzerine çalışanları tehdit ettikleri aktarıldı.

TEŞKİLAT DİZİ SETİNE TEHDİTTE BULUNAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI MI?

Olayın ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakası üzerinden yürütülen incelemelerde 4 kişinin kimliği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.