Teşkilat CANLI nereden izlenir? Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı Teşkilat dizisi, bu akşam TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yayının başlamasıyla birlikte seyirciler, "Teşkilat canlı yayın bilgileri" ve "Teşkilat yeni bölüm izleme bilgileri" gibi sorgularla internette araştırma yapmaya başladı. Teşkilat'ın canlı izleme bağlantısına ve yeni bölümle ilgili merak edilen bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Teşkilat’ın Uzay’la olan kavuşma anı, zorlu operasyonların ardından ekibe derin bir nefes aldırır. Sevkiyatın başarısızlıkla sonuçlanmasıyla ağır bir darbe alan Davut, zafere bu kadar yaklaşmışken yediği bu vurgunun öfkesini Sultan’dan çıkarır. Operasyon sırasındaki zafiyetten dolayı ihanete uğradığını düşünen Sultan, vakit kaybetmeden sevkiyat alanına gidip Korkut ve Hamdi’yi yakın takibe alır. Altay ve Hilal, ele geçirdikleri kilit isim Samuel’i sorguya alıp konuşturunca ekip, yaşananların hesabını sormak için büyük bir operasyona başlar. "Karanlık Yapı", Davut’un ipini çeker ve onu Altay'a altın tepside sunar. Fakat Altay'ın bir karar vermesi gerekmektedir... Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür… Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla “yer altına” inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, diziyi TRT 1'in güncel yayın akışı üzerinden canlı olarak takip edebilir. Heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken yapım, yine nefes kesen bir bölümle sevenlerini ekran başına kilitleyecek.