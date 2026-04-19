Teşkilat, başrollerinde Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer ve Serdar Yeğin gibi güçlü oyuncu kadrosuyla her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. TRT 1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan dizi, 178. bölümüyle ilgili beklenti nedeniyle son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT 1’in 19 Nisan 2026 Pazar günü yayın akışı incelendiğinde, Teşkilat dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekranlarda olmayacağı netleşti.

Normal şartlarda her Pazar saat 20.00’de yayınlanan dizi, bu hafta program akışından çıkarıldı. Yerine yabancı sinema kuşağı ve farklı içerikler eklenerek yayın akışı güncellendi.

19 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber (Canlı)

20.00 Çin Seddi (Yabancı Sinema)

21.45 3’Te 3

22.45 Çin Seddi (Tekrar Yayın)

Bu değişiklik, dizinin yeni bölümünün bu hafta ekranlara gelmeyeceğini resmen ortaya koyuyor.

TEŞKİLAT NEDEN YOK?

Teşkilat dizisinin bu hafta yayınlanmamasının temel nedeni, ülke genelinde yaşanan üzücü olaylar ve oluşan hassasiyet ortamı olarak açıklanıyor.

Hafta içinde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen ve toplumu derinden etkileyen olaylar sonrasında, birçok televizyon kanalı gibi TRT 1 de yayın akışında değişikliğe gitti. Bu kapsamda eğlence ve dizi içerikleri geçici olarak ertelendi.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Elde edilen güncel bilgilere göre dizinin 178. bölümünün 26 Nisan 2026 Pazar akşamı yayınlanması bekleniyor. TRT 1’in normal yayın planına dönmesiyle birlikte dizinin kaldığı yerden devam etmesi öngörülüyor.