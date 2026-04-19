Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Teşkilat, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle her hafta milyonları ekran başına toplamaya devam ediyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer ve Serdar Yeğin gibi dikkat çeken isimlerin yer aldığı dizi, özellikle 178. bölüm öncesinde izleyicilerin yakın takibinde. Peki, Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT 1’in 19 Nisan 2026 Pazar günü yayın akışı incelendiğinde, Teşkilat dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekranlarda olmayacağı netleşti.

Normal şartlarda her Pazar saat 20.00’de yayınlanan dizi, bu hafta program akışından çıkarıldı. Yerine yabancı sinema kuşağı ve farklı içerikler eklenerek yayın akışı güncellendi.

19 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber (Canlı)

20.00 Çin Seddi (Yabancı Sinema)

21.45 3’Te 3

22.45 Çin Seddi (Tekrar Yayın)

Bu değişiklik, dizinin yeni bölümünün bu hafta ekranlara gelmeyeceğini resmen ortaya koyuyor.

TEŞKİLAT NEDEN YOK?

Teşkilat dizisinin bu hafta yayınlanmamasının temel nedeni, ülke genelinde yaşanan üzücü olaylar ve oluşan hassasiyet ortamı olarak açıklanıyor.

Hafta içinde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen ve toplumu derinden etkileyen olaylar sonrasında, birçok televizyon kanalı gibi TRT 1 de yayın akışında değişikliğe gitti. Bu kapsamda eğlence ve dizi içerikleri geçici olarak ertelendi.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Elde edilen güncel bilgilere göre dizinin 178. bölümünün 26 Nisan 2026 Pazar akşamı yayınlanması bekleniyor. TRT 1’in normal yayın planına dönmesiyle birlikte dizinin kaldığı yerden devam etmesi öngörülüyor.

Dilara Yıldız
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddetti

İran'dan savaşı yeniden başlatacak karar! Resti çektiler
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım

Yer altında büyük hazırlık! İran'dan korkutan video

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından o isim görevden alındı
Genç teğmen evinde ölü bulundu

Kahreden olay! Genç teğmen evinde korkunç halde bulundu
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı

Film izler gibi seyrettiler! Dalgıç polisler her yerde onu arıyor

Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

Kalan iki maçını kazanırlarsa Süper Lig'deler
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Genç teğmen evinde ölü bulundu

Kahreden olay! Genç teğmen evinde korkunç halde bulundu
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması

Ünlü iş insanına görkemli doğum günü kutlaması