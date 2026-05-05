Terör örgütü PKK isim mi değiştirdi, PKK'nın yeni adı ne olacak? Abdullah Öcalan ne açıklama yaptı?

PKK’nın isim değişikliğine gideceği yönündeki iddialar ve örgütün yeni bir yapılanmaya hazırlanabileceğine dair öne sürülen haberler kamuoyunda dikkat çekti. Konuya ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelirken, Abdullah Öcalan’dan geldiği ileri sürülen açıklamalar da merak konusu oldu. Peki, terör örgütü PKK isim mi değiştirdi, PKK'nın yeni adı ne olacak? Abdullah Öcalan ne açıklama yaptı?

PKK İSİM Mİ DEĞİŞTİRDİ?

Terör örgütü PKK’nın fesih kararının yıl dönümünde yapılan açıklamada, örgüt yöneticileri sürece dair görüşlerini paylaştı. “Apocu Hareket Yönetimi” imzasıyla yayımlanan metinde, PKK’nın çatı yapılanması KCK’ya ait ünvanların korunması da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

“NE ZAMAN APO’NUN STATÜSÜ BELLİ OLUR...”

Açıklamada Abdullah Öcalan’ın statüsü gündeme getirildi. “Kürt sorunu gibi Türkiye’nin temel sorununun birinci dereceden muhatabı olan Apo’nun mevcut konumda bulunması 100 yıllık soruna ve çözümüne, doğru yaklaşılmadığını gösterir” denilen metinde, sürecin ilerlemesine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Açıklamanın son bölümünde ise, “Ne zaman Apo’nun statüsü belli olur ve özgür çalışır koşullara kavuşursa o zaman sürecin ilerlemesinden söz edebiliriz. Kürt halkı ve demokratik kamuoyu da bu durumda sürecin ilerlediğine inanır ve sürece destek hızlı biçimde artar” denildi.

BAHÇELİ’DEN STATÜ AÇIKLAMASI

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı gün yaptığı açıklamada Öcalan’ın statüsüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Bahçeli, sürece dair tartışmaların sona ermesi gerektiğini belirterek, “Tartışmalara son vermek için bunun adının 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir” dedi.

