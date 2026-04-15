Tenerife Galatasaray hangi kanalda, Iberostar Tenerife Galatasaray MCT Technic maçı nereden CANLI izlenir?

Avrupa arenasında önemli bir sınava çıkacak olan Galatasaray MCT Technic, güçlü rakibi Iberostar Tenerife karşısında galibiyet arıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen basketbol tutkunları, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve online izleme alternatiflerini sorguluyor. Tenerife Galatasaray maçıyla ilgili tüm detaylar, yayın bilgileri ve canlı takip seçenekleri haberimizde yer alıyor.

IBEROSTAR TENERIFE – GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde nefesler tutuldu, temsilcimiz Galatasaray MCT Technic kritik yarı final mücadelesinde Iberostar Tenerife deplasmanına konuk oluyor. Avrupa’da final yolunda büyük önem taşıyan bu karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler yayın bilgilerini araştırıyor. Mücadele, Türkiye’de TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Iberostar Tenerife – Galatasaray MCT Technic karşılaşması, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. Yarı final aşamasındaki bu zorlu mücadele, iki takım için de sezonun en kritik virajlarından biri olacak.

SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev karşılaşma saat 22:00’de başlayacak. Avrupa arenasında final bileti için sahaya çıkacak olan temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında avantaj elde etmeyi hedefliyor.

HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Iberostar Tenerife – Galatasaray MCT Technic maçı TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyonun yanı sıra dijital platformlar ve uydu yayını üzerinden de izlemek mümkün olacak.

TRT SPOR FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor yayını; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70. kanal üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz şekilde erişim sağlanabiliyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Bu kritik yarı final karşılaşması, İspanya’nın San Cristóbal de La Laguna şehrinde bulunan Pabellón Insular Santiago Martín salonunda oynanacak. Ev sahibi ekip Iberostar Tenerife, taraftar desteğini arkasına alırken, Galatasaray MCT Technic zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.