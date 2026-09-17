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TEM kapalı mı, neden kapalı, TEM ne zaman açılacak 17 Eylül Perşembe?

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TEM kapalı mı, neden kapalı, TEM ne zaman açılacak 17 Eylül Perşembe?
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TEM kapalı mı, neden kapalı ve ne zaman açılacak? 17 Eylül Perşembe günü İstanbul’da TEM Otoyolu’nu kullanacak sürücüler, yolun hangi kesimlerinde trafik düzenlemesi yapıldığını ve ulaşımın ne zaman normale döneceğini araştırıyor. TEM’deki son durum, kapanmanın nedeni ve yolun açılacağı saat merak konusu oldu.

17 Eylül Perşembe günü TEM Otoyolu neden kapalı, TEM ne zaman açılacak? soruları gündemdeki yerini koruyor. İstanbul’da TEM’i kullanacak vatandaşlar, yol çalışması, trafik kazası veya diğer nedenlerle uygulanan kapanmalar nedeniyle güncel trafik durumunu takip ediyor. İşte TEM Otoyolu’nda son durum ve yolun açılması beklenen saat…

ESENYURT TEM OTOYOLU'NDA TIR ALEV ALEV YANDI

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde bulunan bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın tırın büyük bölümünü sararken, olayın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

TIRDAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Olay, Esenyurt TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tırdan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Tırdaki yangın kısa sürede büyürken, otoyolda ilerleyen sürücüler de yangın nedeniyle tedirginlik yaşadı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Esenyurt TEM Otoyolu'nda çıkan yangına müdahale etmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, olayın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.

Yangının otoyol trafiğine etkisi ve tırda meydana gelen hasarın boyutu, ekiplerin müdahalesinin ardından netlik kazanacak.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Tırın neden alev aldığı henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belli olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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