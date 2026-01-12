Tekirdağ okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Tekirdağ'da okul yok mu, Çorlu'da Çerkezköy'de okullar tatil mi (TEKİRDAĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Tekirdağ'da okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin Trakya için yaptığı kar uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Tekirdağ Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Tekirdağ okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

TEKİRDAĞ HAVA DURUMU

Tekirdağ: Trakya'da Balkan Soğukları ve Fırtına Uyarısı

Marmara Denizi'nin kuzey kıyısında yer alan Tekirdağ, 12 Ocak sabahından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek dondurucu hava kütlesinin etkisi altına giriyor. Haftanın ilk yarısında dondurucu soğuklar ve karla karışık yağmur beklenirken, haftanın ikinci yarısında hava açsa da ayaz etkisini sürdürecek.

12-13 Ocak: Kar Geçişleri ve Sert Poyraz Haftanın ilk günü olan 12 Ocak Pazartesi, Tekirdağ genelinde kışın en sert günlerinden biri yaşanacak. Gündüz sıcaklığı 3 derece olarak tahmin edilirken, gece saatlerinde termometreler sıfırın altına inerek eksi 2 dereceyi gösterecek. Kuzeyden esecek sert poyraz rüzgarı, hissedilen sıcaklığı eksi 6 derecelere kadar düşürecek. 13 Ocak Salı günü ise karla karışık yağmurun şehir merkezinde etkili olması, Malkara ve Hayrabolu gibi yüksek rakımlı ilçelerde ise saf kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Deniz ulaşımında, özellikle Marmara Adası ve Avşa seferlerinde aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

14-15 Ocak: Buzlanma ve Şiddetli Ayaz 14 Ocak Çarşamba günü yağışlar kenti terk ediyor ancak gökyüzünün açılmasıyla birlikte dondurucu bir ayaz etkili olacak. Gece sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesiyle birlikte özellikle sabah saatlerinde karayollarında gizli buzlanma riski oluşacak. 15 Ocak Perşembe günü güneşli bir gökyüzü beklense de gündüz sıcaklığı 7 dereceyi geçmeyecek. Tarım üreticilerinin "zirai don" riskine karşı seralarını ve ekili alanlarını koruma altına almaları büyük önem taşıyor.

16 Ocak: Isınma Eğilimi ve Sis Haftanın son günü olan 16 Ocak Cuma günü, soğuk hava dalgası etkisini kaybediyor. Sıcaklıklar gündüz 10 dereceye kadar yükselecek.

TEKİRDAĞ OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.