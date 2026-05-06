Tedesco kime aşık, Tedesco sevgilisi var mı?

Sarı-lacivertli camiada ayrılık rüzgarları eserken gündeme bomba gibi düşen "Tedesco sevgilisi var mı?" spekülasyonları, sosyal medyada "itibar suikastı" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Tedesco’nun 2015 yılından bu yana Carmela Totaro ile evli olduğu biliniyor.

TEDESCO HAKKINDA "MEDYACI SEVGİLİ" İDDİASI

TV100 ekranlarında yayınlanan "Kale Arkası" programında konuşan gazeteci İbrahim Seten, Domenico Tedesco’nun görevine son verilmesinin ardındaki asıl nedenin saha dışı faktörler olduğunu ileri sürdü. Seten, "İddialara göre Tedesco, evli olmasına rağmen Türkiye’de medyacı bir sevgili yapmış. Takıma konsantre olmadığı, tatil planlarını bile bu ilişkiye göre ayarladığı konuşuluyor. Hatta bu durumun futbolcular arasında da bir espri ve dalga konusu haline geldiği söyleniyor" ifadelerini kullanarak gündemi sarstı.

YÖNETİMİN ASIL RAHATSIZLIĞI ÖZEL HAYAT MI?

Gazeteci Feridun Niğdelioğlu da benzer bir iddiayı gündeme taşıyarak, yönetimin İtalyan asıllı Alman hocaya olan güvenini tamamen kaybettiğini belirtti. Niğdelioğlu, "Tedesco tamamen kendini Samandıra'dan çekmiş. Trabzonspor maçından sonraki zihinsel dağılmasını yönetim bu ilişkiye bağlıyor. Tedesco’nun evli olmasına rağmen yaşadığı bu aşk ilişkisi, yönetimin en büyük sıkıntı noktasıymış. Bunları bizzat yönetimden isimler söylüyor" dedi.

İTİBAR SUİKASTI TARTIŞMALARI BAŞLADI

Bu iddiaların ardından Fenerbahçeli taraftarlar ikiye bölündü. Sosyal medyada büyük bir kitle, Tedesco’nun gönderilmesinin ardından bu tarz haberlerin çıkmasını manidar bularak, yönetimin başarısızlığı örtmek adına başarılı teknik adama "itibar suikastı" yaptığını savundu. Öte yandan, iddia edilen hanımefendinin kim olduğu ise merak konusu haline gelerek arama motorlarında üst sıralara tırmandı.

ÜMİT ÖZAT: "ÖZEL HAYAT KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Konuyla ilgili görüşü merak edilen eski Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat ise daha temkinli bir yaklaşım sergiledi. Özat, saha sonuçları ne olursa olsun teknik adamların veya futbolcuların özel hayatlarının eleştiri konusu yapılmasını doğru bulmadığını belirterek, "Kimin kiminle ne yaşadığı, özel hayatı kimseyi ilgilendirmez" diyerek tartışmalara farklı bir boyut getirdi.