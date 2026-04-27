Galatasaray derbisinde alınan ağır yenilgi sonrası Fenerbahçe cephesinde teknik direktör Domenico Tedesco’nun açıklamaları gündemin merkezine yerleşti. Galatasaray karşısında 3-0’lık mağlubiyetin ardından konuşan İtalyan teknik adam, özellikle Samandıra’daki çalışma düzenine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki, Tedesco açıklamasında ne dedi? Fenerbahçe'nin idmanları izleniyor mu? Detaylar...

TEDESCO AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Domenico Tedesco, takımın sahadaki taktiksel planlarının rakipler tarafından kolay çözüldüğünü ifade etti. Deneyimli teknik direktör, şu sözleri kullandı:

“Rakipler ne yapacağımızı biliyor. Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sezon oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. Kimseyi şaşırtamıyoruz.”

Tedesco’nun bu açıklaması, Fenerbahçe’nin saha içindeki performansıyla ilgili teknik ve taktik tartışmaları da beraberinde getirdi.

FENERBAHÇE'NİN İDMANLARI İZLENİYOR MU?

Samandıra’daki antrenman koşullarına değinen Tedesco, mevcut ortamın yeterince izole olmadığını belirtti. İtalyan teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

“Samandıra’nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler.”

Açıklamasında doğrudan bir kişiyi ya da kurumu hedef almadığını vurgulayan Tedesco, mevcut durumun takım performansı üzerindeki etkisine dikkat çekti:

“Kimseyi suçlamıyorum ama yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var.”

Bu sözler, sezon sonu planlamasına dair önemli bir mesaj olarak değerlendirilirken, Fenerbahçe’de çalışma koşulları ve tesis güvenliği konularını yeniden gündeme taşıdı.