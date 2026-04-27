Tedesco açıklamasında ne dedi? Fenerbahçe'nin idmanları izleniyor mu?

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, bu kez yalnızca skoruyla değil, maç sonrası yapılan çarpıcı açıklamalarla da gündeme damga vurdu. Sarı-lacivertli ekibin 3-0’lık mağlubiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco’nun sözleri, saha içinden çok saha dışındaki çalışma düzenine yönelik tartışmaları alevlendirdi. Peki, Tedesco açıklamasında ne dedi? Fenerbahçe'nin idmanları izleniyor mu? Detaylar haberimizde.

TEDESCO AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Domenico Tedesco, takımın sahadaki taktiksel planlarının rakipler tarafından kolay çözüldüğünü ifade etti. Deneyimli teknik direktör, şu sözleri kullandı:

“Rakipler ne yapacağımızı biliyor. Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sezon oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. Kimseyi şaşırtamıyoruz.”

Tedesco’nun bu açıklaması, Fenerbahçe’nin saha içindeki performansıyla ilgili teknik ve taktik tartışmaları da beraberinde getirdi.

FENERBAHÇE'NİN İDMANLARI İZLENİYOR MU?

Samandıra’daki antrenman koşullarına değinen Tedesco, mevcut ortamın yeterince izole olmadığını belirtti. İtalyan teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

“Samandıra’nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler.”

Açıklamasında doğrudan bir kişiyi ya da kurumu hedef almadığını vurgulayan Tedesco, mevcut durumun takım performansı üzerindeki etkisine dikkat çekti:

“Kimseyi suçlamıyorum ama yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var.”

Bu sözler, sezon sonu planlamasına dair önemli bir mesaj olarak değerlendirilirken, Fenerbahçe’de çalışma koşulları ve tesis güvenliği konularını yeniden gündeme taşıdı.

Dilara Yıldız
