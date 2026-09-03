Ekran başındaki izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından yeniden gündeme geliyor. Eğlenceli formatı ve düşündüren sorularıyla öne çıkan program, izleyicilerin hem bilgilerini sınamasına hem de internette cevap aramasına neden oluyor. TDK Türkçe Sözlük verilerine dayanan bir incelemeye göre, Türkçenin en fazla kelime aldığı iki dil, sırasıyla hangisidir?

TDK TÜRKÇE SÖZLÜK VERİLERİNE DAYANAN BİR İNCELEMEYE GÖRE, TÜRKÇENİN EN FAZLA KELİME ALDIĞI İKİ DİL, SIRASIYLA HANGİSİDİR?

Arapça - Farsça

Arapça - Fransızca

Fransızca - Arapça

Farsça - Fransızca

Cevap:



BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.