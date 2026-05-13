TCDD AÇIK ARTIRMA: TCDD unutulan eşya açık artırma ne zaman, nerede yapılacak?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, trenlerde unutulan ve yasal muhafaza süresi dolan binlerce eşyayı açık artırma yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor. Yıllar içerisinde yüksek hızlı trenler, ana hat ve bölgesel tren seferleri ile şehir içi raylı sistemlerde unutulan çok sayıda ürün, düzenlenecek ihale kapsamında vatandaşların teklifine açılacak. Peki, TCDD unutulan eşya açık artırma ne zaman, nerede yapılacak? Detaylar...

TCDD AÇIK ARTIRMA

Açık artırmada satışa sunulacak ürünler arasında elektronik cihazlar, kişisel aksesuarlar, ev eşyaları ve çeşitli kullanım ürünleri bulunuyor. Özellikle yoğun yolcu trafiğine sahip hatlarda unutulan eşyaların sayısının dikkat çekici seviyelere ulaştığı belirtiliyor.

İhale süresince ürünler belirlenen kategorilere göre ayrılarak katılımcıların incelemesine sunulacak. Detaylı ürün listesi ise TCDD Taşımacılık AŞ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

TCDD UNUTULAN EŞYA AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

Yüksek hızlı trenler (YHT), ana hat ve bölgesel trenler ile Marmaray, Başkentray ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattında unutulan eşyaların satışa sunulacağı açık artırma, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TCDD AÇIK ARTIRMA NEREDE YAPILACAK?

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından düzenlenecek açık artırma ihalesi, Ankara’daki Eski Ankara Garı Bekleme Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhale sürecinde satışa çıkarılacak tüm ürünler burada sergilenecek ve belirlenen tarihlerde katılımcıların teklifine sunulacak. Açık artırmaya konu olan eşyalar, trenlerde unutulmasının ardından yasal saklama süresinin tamamlanmasıyla birlikte satış listesine dahil edildi.

Ankara’da gerçekleştirilecek organizasyonun üç gün boyunca devam etmesi planlanırken, ürünlerin kategorilere ayrılmış şekilde ziyaretçilere sunulacağı bildirildi.

UNUTULAN EŞYALAR HANGİ HATLARDAN TOPLANDI?

Açık artırmada satışa çıkarılacak kayıp eşyalar, Türkiye genelindeki farklı demiryolu hatlarından toplandı. Yüksek hızlı trenler, ana hat ve bölgesel tren seferleri bu kapsamda ilk grubu oluştururken, şehir içi raylı sistemlerde unutulan ürünler de ihale listesine dahil edildi.

Marmaray, Başkentray ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattında bulunan kayıp eşyalar da satışa sunulacak ürünler arasında yer alıyor. Özellikle Ankara-Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı tren hattı, yoğun yolcu kapasitesi nedeniyle unutulan eşya sayısının en fazla olduğu güzergâhlardan biri olarak öne çıkıyor.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından düzenlenecek açık artırma kapsamında toplanan ürünler, belirlenen tarihlerde Ankara'daki ihale alanında sergilenecek.