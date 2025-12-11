Haberler

TBMM taciz olayı ne, kim yaptı? Stajyer taciz iddiası hakkında açıklama!

TBMM taciz olayı ne, kim yaptı? Stajyer taciz iddiası hakkında açıklama!
Güncelleme:
TBMM taciz olayı! TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan bir öğrencinin Meclis Lokantasında görevli bir personel tarafından cinsel tacize uğradığını ileri sürmesi üzerine hem idari hem adli süreç başlatıldı. TBMM taciz eden çalışan H.İ.G. kim? Şüpheli H.İ.G., çıkarıldığı mahkemece "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklandı. Peki, TBMM taciz iddiası doğru mu, kim taciz etti? TBMM stajyer kim? Ayrıntılar...

TBMM'de staj yapan bir öğrencinin Meclis Lokantasında görevli bir çalışan tarafından cinsel tacize uğradığını belirtmesi üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TBMM TACİZ OLAYI

Stajyer öğrencinin ailesi tarafından TBMM Genel Sekreterliğine 19 Kasım 2025 tarihinde yapılan resmi başvuruda, Meclis Lokantasında görevli bir kişinin öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Yapılan başvurunun ardından TBMM yönetimi, konuyla ilgili idari süreci 20 Kasım 2025'te başlattı. İdari soruşturmada dilekçede yer alan tüm bilgilerin incelenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, süreç içinde elde edilen bilgilerin adli makamlarla paylaşıldığı açıklandı. Açıklamada ayrıca olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

İdari soruşturma kapsamında Meclis Lokantasında aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli, 4 Aralık 2025 tarihinde görevden uzaklaştırıldı. TBMM Genel Sekreterliği, soruşturmanın farklı kişileri de kapsayacak şekilde genişletildiğini ve incelemenin derinlemesine sürdüğünü duyurdu. 12 Aralık 2025'e kadar idari sürecin tamamlanmasının beklendiği, gerekli görülen kişiler hakkında kamu görevinden çıkarılma ve iş akdinin feshi gibi disiplin işlemlerinin uygulanacağı ifade edildi. Kurum ayrıca yürütülen incelemenin sonuçlarının adli mercilere iletilmeye devam edeceğini bildirdi.

TBMM'DE TACİZİ KİM YAPTI?

Adli soruşturma kapsamında, stajyer öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Meclis Lokantası çalışanı H.İ.G. gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüphelinin soruşturma sürecindeki ifadesi ve adli makamların değerlendirmesi doğrultusunda tutuklama kararı verildiği belirtildi.

TBMM'DE STAJYER TACİZ İDDİASI

2024-2025 eğitim öğretim döneminde TBMM'de staj yapan öğrenci D.K., Meclis Lokantasında görevli bir personelin kendisine yönelik cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Bu iddiaların yer aldığı şikâyet dilekçesi, öğrencinin ailesi tarafından TBMM Genel Sekreterliğine 19 Kasım 2025'te teslim edildi. Şikayetin ardından TBMM yönetimi, konuyla ilgili gerekli incelemelerin hızlı bir şekilde başlatıldığını ve ilgili birimlerin sürece dâhil edildiğini duyurdu.

TBMM taciz olayı ne, kim yaptı? Stajyer taciz iddiası hakkında açıklama!

Öte yandan TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde görev yapan bir stajyer öğrencinin ailesi tarafından TBMM Genel Sekreterliğine 19 Kasım 2025'te şikayet dilekçesi verildiği belirtildi.

Vakit kaybetmeksizin 20 Kasım 2025'te konuyla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddialar titizlikle incelenmekte olup, şu ana kadar aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 4 Aralık 2025 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir. 12 Aralık 2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanması öngörülmekte olup, ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılma ve iş akdinin sonlandırılması da dahil olmak üzere gereken disiplin işlemleri uygulanacaktır. Mevcut soruşturma kapsamında elde edilen hususlar adli makamlar ile paylaşılacaktır."

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
