TBMM açılış tarihi 2026: Meclis ne zaman açılacak, tatil ne zaman bitiyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yaz tatilinin ardından yeniden ne zaman çalışmalarına başlayacağı merak ediliyor. Meclis Genel Kurulu, yeni yasama döneminin başlangıcı kapsamında bu tarihte gerçekleştirilecek Özel Oturum ile çalışmalarına yeniden başlayacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak, tatil ne zaman bitiyor? Detaylar...

2026 TBMM AÇILIŞ TARİHİ

2026 yılı için merak edilen TBMM açılış tarihi 1 Ekim 2026 olarak netleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaz tatilinin ardından 1 Ekim 2026 tarihinde yeniden toplanacak.

Meclis Genel Kurulu’nun yeni yasama döneminin başlangıcı kapsamında 1 Ekim günü Özel Oturum gerçekleştirmesiyle çalışmalar yeniden başlayacak. Böylece yaz tatiline giren TBMM, belirlenen tarihte yeniden toplanarak yasama faaliyetlerine devam edecek.

TBMM’nin resmi internet sitesinde yer alan Genel Kurul bilgileri, Meclis çalışmalarının yasama dönemi ve birleşimler üzerinden yürütüldüğünü gösteriyor.

2026 yılı için Meclis’in yeniden açılışına ilişkin temel bilgiler şöyle:

TBMM’nin yeniden açılışı: 1 Ekim 2026

Meclis Genel Kurulu: 1 Ekim 2026

Açılış kapsamında gerçekleştirilecek çalışma: Özel Oturum

Dolayısıyla TBMM’nin yaz tatili sonrasında yeniden çalışmalarına başlayacağı tarih 1 Ekim 2026 olacak.

MECLİS TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

TBMM’nin yaz tatili, Meclis Genel Kurulu’nun 1 Ekim 2026 tarihinde yeniden çalışmaya başlamasıyla sona erecek.

Bu nedenle “Meclis tatili ne zaman bitiyor?” sorusunun yanıtı 1 Ekim 2026 tarihi oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu tarihte gerçekleştirilecek Özel Oturum kapsamında yeniden toplanacak.

2026 yılı içerisinde TBMM’nin çalışma süresine ilişkin olarak da daha önce bir karar alınmış ve Meclis’in 1 Temmuz’da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararlaştırılmıştı. TBMM’nin resmi açıklamasında, bu kararın Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddeleri kapsamında alındığı belirtildi.

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte ise TBMM Genel Kurulu 1 Ekim 2026 tarihinde yeniden toplanacak ve yeni yasama dönemine başlayacak.

Böylece 2026 yılı TBMM açılış tarihi 1 Ekim 2026 olurken, Meclis Genel Kurulu’nun da aynı gün Özel Oturum ile çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.