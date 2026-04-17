Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu? Taşacak Bu Deniz 25. bölüm nereden izlenir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Taşacak Bu Deniz” dizisinin yeni bölümüyle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Dizinin 17 Nisan tarihli yayın planı izleyiciler tarafından yakından takip edildi.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM YENİ BÖLÜM VAR MI?

TRT 1’in 17 Nisan 2026 tarihli yayın akışına göre “Taşacak Bu Deniz” dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Her hafta Cuma günü izleyiciyle buluşan dizi, bu hafta kanalın program listesinde yer almadı. Yayın akışında farklı içeriklerin bulunması, dizinin takipçileri arasında merak uyandırdı.

Kanalın açıkladığı programa göre saat 19.00’da ana haber bülteni yer alırken, 20.00’de “Rafadan Tayfa: Kapadokya” filmi ekranlara gelecek. Devamında “Kasırga” ve “Cennetin Çocukları” gibi yapımların yayınlanacağı listede dizinin bulunmaması dikkat çekti ve izleyiciler yeni bölümle ilgili gelişmeleri araştırmaya başladı.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün 24 Nisan Cuma günü TRT 1 ekranlarında yayınlanması planlanıyor. Haftalık yayın akışına göre bir haftalık ara verilen dizinin, aynı gün ve saat diliminde yeniden izleyiciyle buluşacağı ifade ediliyor.

Son günlerde dizinin 25. bölümüne ait ikinci fragmanın kısa süre içinde yayından kaldırılması ve yayın akışında değişikliğe gidilmesi dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Ayrıca son günlerde yaşanan okul saldırıları sonrası birçok dizinin yeni bölümlerinin ertelenmesiyle birlikte “Taşacak Bu Deniz” dizisinin de bu haftalık yayın planında yer almadığı öğrenildi.

TAŞACAK BU DENİZ 25. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

“Taşacak Bu Deniz” dizisinin yeni bölümleri TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yayınlanan bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın yayın saatinde ekran başında yer alarak yeni bölümü izleyebiliyor. Yayın akışında yer aldığı günlerde dizi, Cuma akşamları düzenli olarak ekrana geliyor.

Dizinin 25. bölümü de yayınlandığı tarihte TRT 1 ekranlarından izlenebilecek. Yayın akışında yer almayan haftalarda ise izleyiciler, dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için TRT 1’in resmi program listesini takip ediyor.