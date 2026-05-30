Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman, TBD sezon finali ne zaman?

Karadeniz'in etkileyici atmosferini ekranlara taşıyan Taşacak Bu Deniz, sezon finaline doğru ilerliyor. Dizinin sıkı takipçileri, "TBD sezon finali ne zaman?" sorusuna yanıt ararken, yeni bölüm tarihi ve final öncesi yaşanacak gelişmeler de araştırılıyor. Yapımın sezon finaliyle ilgili son bilgiler izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Karadeniz'in eşsiz doğasını ekranlara taşıyan yapımın sezon finali tarihi de netleşti. Dizinin takipçileri, yeni bölüm ve sezon finali detaylarını araştırıyor.

Taşacak Bu Deniz dizisinin 30. bölümü 29 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Yapımdan gelen bilgilere göre dizi, 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Böylece izleyiciler, sezonun son bölümünde hikâyedeki önemli gelişmelere tanıklık edecek.

Dizinin çekimleri Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan noktalarında gerçekleştiriliyor. Özellikle Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçeleri, yapımın ana çekim merkezleri arasında yer alıyor.

Sisli dağlar, yemyeşil yaylalar ve Karadeniz'in hırçın dalgaları, dizinin atmosferini güçlendiren unsurlar arasında bulunuyor. Gerçek mekânlarda yapılan çekimler, hikâyenin duygusal etkisini artırırken izleyicilere de doğal bir seyir deneyimi sunuyor.

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

Taşacak Bu Deniz, yıllardır süren düşmanlığın gölgesinde filizlenen bir aşk hikâyesini konu alıyor. Hikâyenin merkezinde bulunan Adil ve Esme, iki farklı dünyanın ve iki düşman ailenin çocukları olarak kaderlerini değiştirecek olaylarla karşı karşıya kalıyor.

Aileler arasındaki hesaplaşmalar sürerken, sevgi ve nefret arasındaki ince çizgi her bölümde yeni çatışmalar ve duygusal kırılmalarla izleyicinin karşısına çıkıyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal yer alıyor. Adil karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe ile Esme karakterini canlandıran Deniz Baysal'ın performansları büyük beğeni topluyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Burak Yörük, Ava Z. Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Aytek Şayan, Zeynep Atılgan, Onur Dilber, Hakan Salınmış, Gamze Süner Atay, Gerçek Alnıaçık, Batuhan Bayar, Erdem Şanlı, Burcu Cavrar, Ulviye Karaca, Seda Soysal, Hande Nur Tekin, Erkan Yüce, Emir Çubukçu, Adil Şahin, Nasmina Çoklaş, Ali Öner ve Fester Abdü gibi isimler bulunuyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin son olarak 30. bölümü 29 Mayıs 2026 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Sezon finali heyecanı ise 31. bölümle yaşanacak. Yeni bölümde Adil ve Esme'nin hikâyesinde yaşanacak gelişmelerin yanı sıra aileler arasındaki gerilimin de daha da artması bekleniyor.