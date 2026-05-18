Taşacak Bu Deniz neden fragman yayınlanmadı, Taşacak Bu Deniz 29. ölüm fragmanı neden yok?

“Taşacak Bu Deniz neden fragman yayınlanmadı?” sorusu dizinin hayranları tarafından arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. 29. bölüm ölüm fragmanının henüz paylaşılmaması, yeni bölümde yaşanacak sürpriz gelişmelere dair beklentiyi artırdı. İzleyiciler, fragmanın neden geciktiğini ve dizide hangi karakterlerin tehlikede olduğunu öğrenmek için yapım ekibinden gelecek açıklamalara odaklandı.

TAŞACAK BU DENİZ FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

15 Mayıs 2026 Cuma akşamı yayınlanan 28. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Taşacak Bu Deniz dizisinde, yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması dikkat çekti. Bölüm sonrası sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, “29. bölüm fragmanı neden yok?” sorusu kısa sürede gündeme oturdu. Yapım ekibinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmese de kulislerden gelen bilgiler, fragman gecikmesinin yoğun çekim programından kaynaklandığını ortaya koydu.

YOĞUN ÇEKİM TAKVİMİ FRAGMANI GECİKTİRDİ

Dizi ekibinin yeni bölümü yetiştirebilmek için yoğun bir çalışma temposu içinde olduğu öğrenildi. Özellikle kurgu sürecinin planlanandan uzun sürmesi nedeniyle tanıtım videosunun henüz yayınlanmadığı iddia edildi. Dizinin hayranları ise fragmanın kısa süre içinde paylaşılmasını bekliyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İzleyicilerin merak ettiği bir diğer konu ise yeni bölümün yayın tarihi oldu. Edinilen bilgilere göre Taşacak Bu Deniz’in 29. bölümü, herhangi bir değişiklik yaşanmazsa 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümde yaşanacak gelişmelerin hikâyede önemli kırılma noktalarına sahne olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NEDENİYLE ARA VERİLEBİLİR

Bazı kulis bilgilerine göre dizinin 29. bölümünün ardından yayın akışında kısa süreli bir değişiklik yaşanabilir. Kurban Bayramı tatili nedeniyle dizinin birkaç haftalık ara verme ihtimali olduğu öne sürülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

Taşacak Bu Deniz dizisinin sezon finali tarihi de netleşti. Yapılan planlamaya göre sevilen yapım, 5 Haziran 2026 Cuma akşamı yayınlanacak 31. bölümüyle sezon finali yaparak yaz arasına girecek. Sezon finalinde dizide büyük yüzleşmelerin ve sürpriz gelişmelerin yaşanacağı konuşuluyor.