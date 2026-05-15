TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi oluşturan “Taşacak Bu Deniz”, Cuma akşamlarının en çok takip edilen yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Dizi, sezon boyunca artan temposu ve dramatik hikâye yapısıyla izleyicilerin ilgisini canlı tutmayı başarırken, sezon finaline ilişkin detaylar da netlik kazandı. Yapımdan gelen bilgiler ve sektör kaynaklarında yer alan aktarımlar, sezon finali tarihine dair merak edilen soruları yanıtlar nitelikte. Peki, Taşacak Bu Deniz ne zaman sezon finali yapacak? Taşacak Bu Deniz kaçıncı bölümde sezon finali yapacak? Detaylar...

TAŞACAK BU DENİZ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

TRT 1’in iddialı yapımlarından biri olan “Taşacak Bu Deniz”, yayın akışında planlanan takvime göre sezon finalini yaz dönemine girmeden önce gerçekleştirecek. Elde edilen bilgilere göre dizinin sezon finali, 5 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek bölümle birlikte yapılacak. Sezon boyunca karakterler arasındaki çatışmaların giderek derinleştiği ve hikâyenin dramatik yönünün güçlendiği yapımda, final bölümünün önemli kırılma anlarına sahne olması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ KAÇINCI BÖLÜMDE SEZON FİNALİ YAPACAK?

Dizinin sezon finali bölüm numarasına ilişkin bilgiler de netlik kazanmış durumda. Sektör basınında yer alan ve Birsen Altuntaş tarafından aktarılan bilgilere göre “Taşacak Bu Deniz”, 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Bu bölüm, aynı zamanda dizinin ilk sezonunun kapanışını temsil edecek ve yaz arasına girilmesini sağlayacak.

bölümün yalnızca bir sezon finali değil, aynı zamanda hikâyenin önemli bir dönüm noktası olacağı ifade ediliyor. Sezon boyunca gelişen olayların bu bölümde kritik bir eşikten geçeceği, karakterlerin yaşadığı çatışmaların daha görünür hale geleceği ve bazı hikâye hatlarının sonuçlanırken yeni başlangıçlara zemin hazırlayacağı belirtiliyor. Final atmosferinde geçecek bu bölümün, izleyiciler açısından yüksek dramatik yoğunluk taşıması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

“Taşacak Bu Deniz” dizisinin yeni bölüm yayın takvimi, sezon finali öncesi ve sonrası süreçte izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin 31. bölümle sezon finali yapacağı düşünüldüğünde, bu bölüm 5 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek ve sezon arası başlayacak. Bu nedenle sezon finali sonrasında yeni bölüm yayın tarihi, dizinin yeni sezon planlamasına göre yeniden şekillenecek.