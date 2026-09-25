Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor, TBD ne zaman başkayacak?

Karadeniz'de Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki bitmeyen husumeti anlatan Taşacak Bu Deniz, yaz arasının ardından 32. bölümle izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezon fragmanı sosyal medyada gündem olurken, dizinin takipçileri "TBD yeni bölüm ne zaman, Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı?" sorularını araştırmaya başladı. Kadroya üç yeni ismin katıldığı dizinin 2. sezon yayın tarihine ilişkin tüm detaylar haberimizde.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1'in cuma akşamlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonunu bekleyen izleyiciler, "Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Dizi bu akşam yeni bölümle değil, tekrar bölümüyle TRT 1 ekranlarında yer alacak. Yapımın 2. sezonunun ilk bölümünün ise 2 Ekim Cuma akşamı yayınlanması bekleniyor.