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Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor, TBD ne zaman başkayacak?

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Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor, TBD ne zaman başkayacak?
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TRT 1'in cuma akşamlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz için yeni sezon heyecanı başladı. 5 Haziran 2026'da yayınlanan 31. bölümle sezon finali yapan dizinin 2. sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler "Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor, TBD ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı yapımın yeni sezonunun 2 Ekim 2026 Cuma akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

Karadeniz'de Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki bitmeyen husumeti anlatan Taşacak Bu Deniz, yaz arasının ardından 32. bölümle izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezon fragmanı sosyal medyada gündem olurken, dizinin takipçileri "TBD yeni bölüm ne zaman, Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı?" sorularını araştırmaya başladı. Kadroya üç yeni ismin katıldığı dizinin 2. sezon yayın tarihine ilişkin tüm detaylar haberimizde.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1'in cuma akşamlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonunu bekleyen izleyiciler, "Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Dizi bu akşam yeni bölümle değil, tekrar bölümüyle TRT 1 ekranlarında yer alacak. Yapımın 2. sezonunun ilk bölümünün ise 2 Ekim Cuma akşamı yayınlanması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin resmi Instagram hesabından yapılan açıklamayla yeni sezonun ilk fragmanının bu akşam izleyiciyle buluşacağı duyuruldu. Fragmanın yayınlanmasının ardından 2. sezonun ilk bölüm tarihinin de kesinlik kazanması bekleniyor. Hayranlar, yeni sezonda Karadeniz'deki husumetin nasıl bir yön alacağını merakla bekliyor.

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

İlk sezonun final bölümünde, yirmi yılın ardından yeniden bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni geçmişin hesabını sormak için harekete geçti. Koçari Konağı'nda düzenlenen kına gecesi, uzun yıllardır gizlenen sırların gün yüzüne çıktığı büyük bir hesaplaşmaya sahne oldu. Furtuna ailesi, yaptıklarının karşılığını Koçari adaletiyle ödemek zorunda kaldı. Düğün gününe gelindiğinde ise mücadeleden galip çıkan Esme ile Adil, uzun zamandır hayalini kurdukları mutluluğa ulaşmak üzereyken kaderin en zorlu sınavıyla yüz yüze geldi. Sezon finali, zaferin de ağır bir bedeli olabileceğini gösteren sarsıcı bir sonla tamamlandı.

25 EYLÜL TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı

05.45 Hayallerinin Peşinde

06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Teşkilat

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

23.35 Mehmed: Fetihler Sultanı

01.55 Seksenler

03.15 Taşacak Bu Deniz

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

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