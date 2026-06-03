Taşacak Bu Deniz günü mü değişti?

Son günlerde “Taşacak Bu Deniz” dizisinin yayın gününün değiştiğine dair iddialar izleyiciler arasında kafa karışıklığı yarattı. Dizinin takipçileri, yeni bölümün hangi gün yayınlanacağını öğrenmek için resmi kaynakları yakından takip ediyor. Yayın akışında bir değişiklik olup olmadığına dair net bilgi henüz paylaşılmazken, konu sosyal medyada geniş yankı bulmuş durumda.

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri Karadeniz Bölgesi’nin doğal güzellikleriyle öne çıkan noktalarında gerçekleştiriliyor. Özellikle Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçeleri, dizinin ana çekim alanları arasında yer alıyor. Bölgenin sisli dağları, hırçın dalgaları ve yemyeşil doğası, hikâyeye güçlü bir atmosfer katarken izleyiciye de gerçekçi bir görsel dünya sunuyor. Gerçek mekân kullanımı sayesinde dizinin dramatik yapısı daha etkileyici bir hale geliyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan “Taşacak Bu Deniz”, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Başrollerde Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal (Esme) bulunuyor. İkilinin ekran uyumu, dizinin duygusal yoğunluğunu artırırken hikâyenin merkezindeki aşk ve çatışma temasını daha etkili hale getiriyor.

Kadrodaki diğer isimler arasında Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak) gibi birçok oyuncu yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

“Taşacak Bu Deniz”, Karadeniz’in sert doğasında geçen iki düşman ailenin yıllardır süren çatışmasını konu alıyor. Hikâyenin merkezinde yer alan Adil ve Esme, geçmişten gelen hesaplaşmaların ortasında kalan bir aşkın içinde sıkışıp kalıyor. Aileler arasındaki gerilim giderek büyürken, sevgi ve nefret arasındaki çizgi her bölümde daha da belirgin hale geliyor.

Dizi, hem güçlü dramatik yapısı hem de Karadeniz’in etkileyici doğal atmosferiyle izleyiciyi içine çeken sahneleriyle dikkat çekiyor.

TAŞACAK BU DENİZ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

“Taşacak Bu Deniz” dizisinin yayın gününün değiştiğine dair iddialar izleyiciler arasında merak konusu oldu. Ancak dizinin yayın akışında herhangi bir değişiklik yapılmadığı öğrenildi. Yapımın mevcut yayın planına göre yeni bölümler, belirlenen gün ve saatte ekrana gelmeye devam ediyor.

Elde edilen bilgilere göre Taşacak Bu Deniz her hafta Cuma günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yayın saatinde ya da gününde herhangi bir güncelleme bulunmuyor. İzleyiciler, yeni bölümleri yine aynı gün ve saatte izleyebilecek.