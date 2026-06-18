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Taşacak Bu Deniz Gezep diziden ayrılıyor mu? Onur Dilber diziden neden ayrıldı?

Taşacak Bu Deniz Gezep diziden ayrılıyor mu? Onur Dilber diziden neden ayrıldı?
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Taşacak Bu Deniz Gezep diziden ayrılıyor mu? TRT ekranlarında yayımlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Dizide Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni sezonda projede yer almayacağını duyurdu. Peki, Onur Dilber diziden neden ayrıldı? Detaylar haberimizde.

TRT ekranlarında yayımlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dizide “Gezep” karakterini canlandıran oyuncu Onur Dilber, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yeni sezonda projede yer almayacağını duyurdu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede izleyicilerin gündemine taşınırken, dizinin takipçileri gelişmenin detaylarını merak etmeye başladı. Peki, Onur Dilber diziden neden ayrıldı? Detaylar...

TAŞACAK BU DENİZ GEZEP DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, yaptığı açıklamayla karakterin yeni sezonda yer almayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Taşacak Bu Deniz dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim.”

Bu açıklamayla birlikte Gezep karakterinin yeni sezonda dizide bulunmayacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmış oldu.

Onur Dilber açıklamasında ayrıca, karakterin dizinin başlangıcında izleyicilerden yoğun ilgi gördüğünü ve zaman içerisinde yaşanan değişimlerin seyirciler tarafından da fark edildiğini belirtti. Oyuncu, karakterin özüne dönmesini ve kendisine vaat edilen hikâyenin yeni sezonda işlenmesini umut ettiğini ifade etti.

Dilber, yaşadığı duruma anlam veremediğini ve derin bir üzüntü duyduğunu da paylaşımında dile getirdi.

ONUR DİLBER DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Onur Dilber’in yaptığı açıklamaya göre oyuncu, Taşacak Bu Deniz dizisinden kendi ifadeleriyle “kadrodan çıkarıldığını” duyurdu.

Paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Karakterin özüne döneceğini ve vadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim.”

“Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah.”

Bununla birlikte, kamuoyuna yansıyan açıklamalarda Onur Dilber’in diziden ayrılığına ilişkin farklı bir gerekçe paylaşılmadı. Oyuncunun açıklamasında yer alan bilgiler doğrultusunda, Gezep karakterinin yeni sezonda dizide yer almayacağı ve Dilber’in kadrodan çıkarıldığını duyurduğu bilgisi öne çıktı.

Onur Dilber’den Destekçilerine Teşekkür Mesajı

Oyuncu paylaşımının sonunda, Gezep karakterini seven ve kendisine destek veren izleyicilere teşekkür etti.

Dilber açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle…

Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…”

Taşacak Bu Deniz dizisinde yaşanan bu gelişme sonrası gözler yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosunda yaşanabilecek değişimlere çevrilirken, Onur Dilber’in açıklaması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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