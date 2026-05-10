Taşacak Bu Deniz Esme diziden ayrılıyor mu?

Senaryoda yaşanan dramatik değişimler ve Esme’nin karşı karşıya kaldığı zorlu sınavlar, karakterin geleceği hakkında spekülasyonları beraberinde getirdi. Hayranları tarafından arama motorlarında sıkça sorgulanan "Deniz Baysal Taşacak Bu Deniz’den neden ayrılıyor, Esme ölüyor mu?" başlıkları gündemi meşgul ederken, yapım ekibinden ve oyuncudan gelecek resmi açıklamalar bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanındaki çarpıcı detaylar ve Esme karakterinin dizideki akıbetine dair tüm iddiaları sizler için mercek altına aldık.

DENİZ BAYSAL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin sevilen karakteri Esme’nin silahtan çıkan kurşunla yere yığılması, sosyal medyada büyük bir ayrılık fırtınası kopardı. Takipçiler, Deniz Baysal’ın projeye veda edeceği yönünde binlerce paylaşım yaparken, özellikle sezon finali öncesi yaşanan bu şok gelişme iddiaları alevlendirdi. Ancak gelen son bilgiler, oyuncunun hayranlarını rahatlatacak cinsten.

ESME ÖLÜYOR MU? YAPIM EKİBİNDEN İLK SİNYALLER

Henüz yapım kanadından resmi bir ayrılık duyurusu gelmiş değil. Aksine, merakla beklenen yeni bölüm fragmanında Esme’nin yer alması, Deniz Baysal’ın hikayeye devam ettiğinin en somut kanıtı olarak görüldü. Karakterin hayati tehlikeyi atlatıp atlatamayacağı yeni bölümde netlik kazanacak olsa da, oyuncunun kadrodaki yerini koruduğu anlaşılıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Dizinin yayınlanan 28. bölüm fragmanı, Esme’nin akıbetine dair çarpıcı detaylar sundu. Hastane sahnelerinin ön planda olduğu tanıtımda, Esme’nin gözlerini açar açmaz "Kızım" diye seslenmesi izleyenleri duygulandırdı. Ancak asıl fırtına, Esme’nin Adil’e yönelik sarf ettiği sözlerle koptu.

"ARTIK BU DÜNYAYI YAKALIM"

İyileşme sürecine giren Esme’nin, Adil’e hitaben söylediği “Artık bu dünyayı yakalım” ifadesi, yeni bölümde intikam çanlarının çalacağını gösteriyor. Yaşanan saldırı sonrası karakterin daha sert ve kararlı bir yapıya bürüneceği, dizideki gerilimin ve aksiyonun dozunun hiç olmadığı kadar artacağı fragmana damga vuran detaylar arasında yer aldı.

Esme’nin bu büyük dönüşü ve Şerif’e karşı başlatacağı savaşın ilk adımları, bu hafta TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.