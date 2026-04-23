Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı, 25. bölüm bu akşam Taşacak Bu Deniz yeni bölüm var mı 24 Nisan Cuma?

Heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Taşacak Bu Deniz dizisinin bu akşamki akıbeti belli oldu. 23 Nisan 2026 Perşembe günü için TV yayın akışını kontrol eden dizi tutkunları, "Bu akşam Taşacak Bu Deniz yeni bölüm var mı,?" sorgularını arama motorlarında ilk sıraya taşıdı. Sevilen yapımın yeni bölüm fragmanı, yayın saati değişikliği ve bu haftaki bölümün detaylarına dair resmi açıklamaları sizler için derledik.

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI?

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı hakkında izleyiciler, "Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorularına kilitlendi. Geçtiğimiz hafta yayın akışında yer almayan dizinin akıbeti merak konusu olmuştu. TRT 1'in güncel yayın akışına göre, Taşacak Bu Deniz 25. bölümüyle 24 Nisan 2026 Cuma akşamı saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak. Dizinin bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek olması, sadık izleyici kitlesini heyecanlandırdı.

TAŞACAK BU DENİZ 25. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizi dünyasında nadir rastlanan bir durum, Taşacak Bu Deniz hayranlarını araştırmaya sevk etti. Her hafta Salı günleri izleyiciyle buluşan 2. fragman, geçtiğimiz hafta kısa süreliğine yayınlanmış ancak sürpriz bir kararla yayından kaldırılmıştı. İzleyiciler fragmanın güncellenip güncellenmediğini merak ederken, henüz 25. bölüm 2. fragmanı resmi kanallardan yeniden paylaşılmadı. Gözler, yeni bölüm öncesi yayınlanacak son tanıtımlara çevrildi.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? KOÇARİ’DE KIYAMET KOPTU

Dizinin yayınlanan son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi. Koçari’de Esme’nin Şerif’ten boşanması kutlanırken, Şerif intikam için düğmeye basarak Koçariler için kıyameti başlattı. İşte son bölümde hafızalara kazınan o detaylar:

• Zehirli Tuzak: Şerif, Koçari Köyü’nün suyunu zehirledi ve Rusya’daki soğuk hava deposunu patlatarak Adil’i ölümcül bir tuzağın içine çekti.

• Esme ve Adil’in Sınavı: İkili, sadece sevmek değil, birbirini anlayarak sevmek üzerine büyük adımlar atarken, Esme kaçırılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

• Büyük Sır: Esme, Zarife’nin çocuk satma işindeki rolünü öğrenirken; Eleni ise kendi DNA testini yaparak Oruç’u sarsacak gerçeklerin peşine düştü.

• Uçan Atmaca Gizemi: Fadime ve İso yayla evinde yakınlaşırken, Adil ve Oruç Rusya’da ölümün kıyısındayken çocukluklarından kalma o meşhur "uçan atmaca" simgesiyle karşılaştılar.

ŞERİF’İN PLANI TERS Mİ TEPİYOR? ÖLÜMÜN KIYISINDAKİLER

Şerif’in Koçarilerin kökünü kurutmak için başlattığı savaşta hesaplamadığı büyük bir detay ortaya çıktı. Sadece düşmanları değil, kendi tarafındaki insanlar da zehirlenmenin etkisi altında kaldı. Şimdi hem Esme hem İso hem de Oruç büyük bir hayati tehlikeyle karşı karşıya. Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümde, bu amansız hayatta kalma mücadelesinde kimlerin sağ çıkacağı büyük bir merakla bekleniyor.