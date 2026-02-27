Sevilen dizi Taşacak Bu Deniz, uzun süredir izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımlar arasında yer alıyor. Ancak 27 Şubat akşamı, dizinin yayınlanmaması hayranlarının dikkatini çekti. Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm neden yok? 27 Şubat TRT1 yayın akışı haberimizde.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM YOK MU?

TRT1 yayın akışında yer almayan bu bölüm, sosyal medyada ve forumlarda merak konusu oldu. Dizinin bu akşam ekranlarda olmamasının nedeni, TRT1'in özel yayın programı nedeniyle değişiklik yapması olarak açıklandı. İzleyiciler, dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için yoğun şekilde araştırma yapıyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

TRT1 yönetimi, 27 Şubat akşamı Taşacak Bu Deniz yerine farklı bir yayın akışı planladı. Saat 20:00'de başlayacak olan Maç Özel programı, sporseverler için öncelikli olarak ekrana gelecek. Ardından saat 21:00'de Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri yayını gerçekleştirilecek.

Bu nedenle, dizinin normal yayın saati olan 20:00-21:00 arasındaki slot, özel spor yayını nedeniyle dizinin ekranlara gelmesine olanak tanımadı. İzleyiciler, diziyi kaçırmamak için yayın tarihini merak ediyor.

TAŞACAK BU DENİZYENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TRT1 tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü 6 Mart Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin tekrar yayınlanması veya özel gösterim gibi alternatifler ise henüz açıklanmadı.

Hayranlar, özellikle sosyal medya üzerinden dizinin bu akşam neden yayınlanmadığını ve 6 Mart tarihine kadar neler olabileceğini tartışıyor.

27 ŞUBAT TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1'in 27 Şubat yayın akışı, dizinin yayınlanmamasının nedenini açıkça ortaya koyuyor. İşte detaylı saat saat TRT1 programı:

20.00 Maç Özel

21.00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

23.00 Vefa Sultan

00.15 Taşacak Bu Deniz (tekrar yayını)

02.45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.45 Sahur Bereketi

Bu yayın akışı, özellikle spor ve özel programlar nedeniyle dizinin normal saatinde ekrana gelmediğini net bir şekilde gösteriyor.