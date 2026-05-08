TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Taşacak Bu Deniz", yeni fragmanıyla yeniden gündeme geldi. Başrollerinde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı yapım, gerilim ve aşk temalarını bir araya getiren sahneleriyle dikkat çekiyor. Karadeniz'in fırtınalı atmosferinde geçen dizi, duygusal derinliği ve etkileyici görselliğiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi amaçlıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 27. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Su deposunda Esme suçlanıp yaralanınca Adil kontrolünü kaybeder. Bunu yapanlara cezasını ödetir. Gözü hiçbir şey görmeyen Adil’i ancak Esme durdurabilir. Orada Koçarileri yönetir ve Furtunaların düşmanlığına meydan okuyarak o kalabalığın içinden Adil’le el ele çıkar gider.

İso için çok endişelenen Oruç, Eyüphan’a bir kısas uygular. Ancak Eleni patlamak üzere olan araçtan Eyüphan’ı kurtarır ve Adil’den yardım ister. İso’nun Adil’e gerçekleri anlatmasını istemeyen Oruç’u, "cehennemi cennete çevirmek" konusunda kararlı olan Esme ikna eder.

Koçari Konağı’nda yaşanan büyük hesaplaşmada İso ile Fadime’nin zorla evlendiklerini öğrenen Adil, hiç beklemedikleri bir tepki verir ve hepsini derinden sarsar. Esme Koçarileri ve Adil’in öfkesini bir kez daha yöneterek Şerif’in canını ve ailesinin geleceğini kurtarırken, Şirin Şerif’i onlardan almak için Eleni’yi tehlikeye atar.

Şerif hakkında ifade veren Eleni, Şirin’in ona kurduğu tuzaktan habersiz, Oruç’a gerçekleri söylemesi için son bir şans daha verir. Alın yazılarını kanla silmemek için Adil’i iyice yumuşatmayı başaran Esme’nin gerçekleri söylemesine saatler kala Eleni’nin yaptırdığı DNA testi sonuçlanır. Eleni kaçırılırken, Adil testin sonucunu öğrenir.

TAŞACAK BU DENİZ GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ?

"Taşacak Bu Deniz" dizisi, tamamen kurmaca bir hikâyeden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Gerçek olaylara dayanmayan yapım, özgün senaryosuyla izleyicilere farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Senaristler Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem, daha önce "Sefirin Kızı" ve "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi güçlü projelerde olduğu gibi, bu dizide de Karadeniz'in sert doğasını ve insan ilişkilerinin duygusal yönünü ustalıkla harmanlıyor.

Her ne kadar gerçek bir hikâyeye dayanmasa da karakterlerin yaşadığı çatışmalar, iç hesaplaşmalar ve aile bağları; izleyicilere hayatın içinden, tanıdık duygular sunuyor. Bu yönüyle dizi, gerçeklik hissi yüksek bir duygusal kurgu olarak öne çıkıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 27. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

Dizinin tüm bölümleri ve yeni yayınlanan fragmanları TRT'nin resmi dijital platformları üzerinden izlenebiliyor. İzleyiciler, "Taşacak Bu Deniz"in 27. bölümünü tek parça ve yüksek çözünürlük kalitesiyle buradan takip edebiliyor.