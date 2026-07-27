Tarık Papuççuoğlu eşi kimdir? Gülgün Akansu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tarık Papuççuoğlu'nun özel yaşamı, oyunculuk kariyeri kadar merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle ilk eşi Gülgün Akansu hakkında kamuoyunda yer alan sınırlı bilgiler, "Tarık Papuççuoğlu eşi kimdir?" ve "Gülgün Akansu kimdir?" sorularını gündeme taşıyor. İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Gülgün Akansu'nun yaşamına ilişkin bilinenler.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU EŞİ KİMDİR?

Tarık Papuççuoğlu'nun ilk eşi Gülgün Akansu'dur. Çift, 1971 yılında evlenerek uzun yıllar süren bir evlilik hayatı yaşadı.

Yaklaşık 29 yıl devam eden evlilik, 2001 yılında sona erdi. Tarık Papuççuoğlu ve Gülgün Akansu'nun bu evliliklerinden iki kız çocukları dünyaya geldi.

Gülgün Akansu, boşanmanın ardından da kamuoyundan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Bu nedenle yaşamına ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı. Bugüne kadar medyada yer alan bilgiler büyük ölçüde Tarık Papuççuoğlu ile yaptığı evlilik çerçevesinde sınırlı kaldı.

GÜLGÜN AKANSU KİMDİR?

Gülgün Akansu, usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun ilk eşi olarak tanınmaktadır.

1971 yılında Tarık Papuççuoğlu ile evlenen Akansu, yaklaşık 29 yıl süren evliliğin ardından 2001 yılında boşandı. Çiftin bu evliliklerinden iki kız çocukları bulunmaktadır.

GÜLGÜN AKANSU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gülgün Akansu'nun doğum tarihi ve yaşı kamuoyuna açıklanmış değildir.