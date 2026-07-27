Haberler

Tarık Papuççuoğlu eşi kimdir? Gülgün Akansu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tarık Papuççuoğlu eşi kimdir? Gülgün Akansu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun özel hayatı da zaman zaman merak konusu oluyor. Özellikle ilk eşi Gülgün Akansu hakkında kamuoyunda yer alan sınırlı bilgiler, "Tarık Papuççuoğlu eşi kimdir?" sorusunu gündeme taşıyor. Peki, Gülgün Akansu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte doğrulanmış bilgiler ışığında Gülgün Akansu hakkında bilinenler.

Tarık Papuççuoğlu'nun özel yaşamı, oyunculuk kariyeri kadar merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle ilk eşi Gülgün Akansu hakkında kamuoyunda yer alan sınırlı bilgiler, "Tarık Papuççuoğlu eşi kimdir?" ve "Gülgün Akansu kimdir?" sorularını gündeme taşıyor. İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Gülgün Akansu'nun yaşamına ilişkin bilinenler.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU EŞİ KİMDİR?

Tarık Papuççuoğlu'nun ilk eşi Gülgün Akansu'dur. Çift, 1971 yılında evlenerek uzun yıllar süren bir evlilik hayatı yaşadı.

Yaklaşık 29 yıl devam eden evlilik, 2001 yılında sona erdi. Tarık Papuççuoğlu ve Gülgün Akansu'nun bu evliliklerinden iki kız çocukları dünyaya geldi.

Gülgün Akansu, boşanmanın ardından da kamuoyundan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Bu nedenle yaşamına ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı. Bugüne kadar medyada yer alan bilgiler büyük ölçüde Tarık Papuççuoğlu ile yaptığı evlilik çerçevesinde sınırlı kaldı.

GÜLGÜN AKANSU KİMDİR?

Gülgün Akansu, usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun ilk eşi olarak tanınmaktadır.

1971 yılında Tarık Papuççuoğlu ile evlenen Akansu, yaklaşık 29 yıl süren evliliğin ardından 2001 yılında boşandı. Çiftin bu evliliklerinden iki kız çocukları bulunmaktadır.

GÜLGÜN AKANSU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gülgün Akansu'nun doğum tarihi ve yaşı kamuoyuna açıklanmış değildir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! 13 kişi gözaltına alındı

Ahbap'a 4. dalgada 13 gözaltı! Konut, çek ve taşınmazlar...
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye'nin gözü bu dosyada! Bu sabah 18 kişi daha gözaltına alındı
Ankara'dan İsrail'i saf dışı bırakan hamle! Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan

Türkiye'den İsrail'e tarihi şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'deki figüran tartışmasında yeni perde! Cast ajansı doğruladı

CHP'yi sarsan iddia doğrulandı: Tüm imkanları seferber ettim
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: AK Partili yönetici ile oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti

Mezarlıkta katliam! AK Partili yönetici ile oğlu ve yeğeni öldürüldü
Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüleri sevindirecek haber: Akaryakıta indirim geliyor
Dusan Tadic'in yeni takımı belli oldu

Tadic'in yeni takımı çok sürpriz
Messi'nin maç izlemeye geldiğini duyan Arjantinliler stadyuma akın etti

Ünlü ismin şehre geldiğini duyan yüzlerce hayranı soluğu orada aldı
Beşiktaş'tan Salah'a rest

Beşiktaş'tan Salah'a rest!
Ünlü şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı

Ünlü şarkıcı tezgah açtı, pazarda gören gözlerine inanamadı