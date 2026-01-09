Tarihte bugün ne oldu? 9 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Takvimde sıradan bir gün gibi dursa da 9 Ocak, tarihsel hafızada önemli anların yaşandığı dikkat çekici tarihler arasında yer alıyor. Farklı dönemlerde meydana gelen olaylar, bu günü anlamlı kılan ayrıntıları ortaya koyarken, konuya ilişkin detaylar haberin devamında ele alınıyor.

OLAYLAR

1799 – İngiltere Başbakanı William Pitt, Gelir Vergisi'ni yürürlüğe koydu.

1861 – Mississippi, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldığını ilan etti.

1905 – Rusya'da "Kanlı Pazar" olarak bilinen olaylar yaşandı; Çarlık rejimine karşı halk ayaklanmaları hız kazandı.

1923 – Lozan Barış Konferansı'nda kapitülasyonlar konusu gündeme geldi.

1960 – Asvan Barajı'nın inşasına Mısır'da resmen başlandı.

2007 – Apple, ilk iPhone modelini kamuoyuna tanıttı.

2018 – Güney Afrika'da yaşayan dünyanın en yaşlı insanlarından biri olduğu kabul edilen Sister André 113 yaşını doldurdu.

DOĞUMLAR

1890 – Karel Capek, Çek yazar ve oyun yazarı (robot kelimesini edebiyata kazandırdı)

1913 – Richard Nixon, ABD'nin 37. Başkanı

1944 – Jimmy Page, İngiliz müzisyen (Led Zeppelin)

1968 – Dave Legeno, İngiliz oyuncu

1982 – Catherine, Galler Prensesi (Kate Middleton)

ÖLÜMLER