Tarihte bugün ne oldu? 9 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1799 – İngiltere Başbakanı William Pitt, Gelir Vergisi'ni yürürlüğe koydu.
- 1861 – Mississippi, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldığını ilan etti.
- 1905 – Rusya'da "Kanlı Pazar" olarak bilinen olaylar yaşandı; Çarlık rejimine karşı halk ayaklanmaları hız kazandı.
- 1923 – Lozan Barış Konferansı'nda kapitülasyonlar konusu gündeme geldi.
- 1960 – Asvan Barajı'nın inşasına Mısır'da resmen başlandı.
- 2007 – Apple, ilk iPhone modelini kamuoyuna tanıttı.
- 2018 – Güney Afrika'da yaşayan dünyanın en yaşlı insanlarından biri olduğu kabul edilen Sister André 113 yaşını doldurdu.
DOĞUMLAR
- 1890 – Karel Capek, Çek yazar ve oyun yazarı (robot kelimesini edebiyata kazandırdı)
- 1913 – Richard Nixon, ABD'nin 37. Başkanı
- 1944 – Jimmy Page, İngiliz müzisyen (Led Zeppelin)
- 1968 – Dave Legeno, İngiliz oyuncu
- 1982 – Catherine, Galler Prensesi (Kate Middleton)
ÖLÜMLER
- 1878 – Victor Emmanuel II, İtalya'nın ilk kralı
- 1919 – Theodore Roosevelt, ABD'nin 26. Başkanı
- 1990 – Dame Peggy Ashcroft, İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu
- 2014 – Amiri Baraka, Amerikalı şair ve yazar