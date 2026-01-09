Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 9 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 9 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
İlk bakışta sıradan bir gün gibi görünen 9 Ocak, tarih boyunca yaşanan önemli olaylarla dikkat çekiyor. Farklı dönemlerde kayda geçen gelişmeler, bu tarihi takvimdeki diğer günlerden ayırarak geçmişten bugüne uzanan anlamlı bir zaman dilimi hâline getiriyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 9 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Takvimde sıradan bir gün gibi dursa da 9 Ocak, tarihsel hafızada önemli anların yaşandığı dikkat çekici tarihler arasında yer alıyor. Farklı dönemlerde meydana gelen olaylar, bu günü anlamlı kılan ayrıntıları ortaya koyarken, konuya ilişkin detaylar haberin devamında ele alınıyor.

OLAYLAR

  • 1799 – İngiltere Başbakanı William Pitt, Gelir Vergisi'ni yürürlüğe koydu.
  • 1861 – Mississippi, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldığını ilan etti.
  • 1905 – Rusya'da "Kanlı Pazar" olarak bilinen olaylar yaşandı; Çarlık rejimine karşı halk ayaklanmaları hız kazandı.
  • 1923 – Lozan Barış Konferansı'nda kapitülasyonlar konusu gündeme geldi.
  • 1960 – Asvan Barajı'nın inşasına Mısır'da resmen başlandı.
  • 2007 – Apple, ilk iPhone modelini kamuoyuna tanıttı.
  • 2018 – Güney Afrika'da yaşayan dünyanın en yaşlı insanlarından biri olduğu kabul edilen Sister André 113 yaşını doldurdu.

Tarihte bugün ne oldu? 9 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 1890 – Karel Capek, Çek yazar ve oyun yazarı (robot kelimesini edebiyata kazandırdı)
  • 1913 – Richard Nixon, ABD'nin 37. Başkanı
  • 1944 – Jimmy Page, İngiliz müzisyen (Led Zeppelin)
  • 1968 – Dave Legeno, İngiliz oyuncu
  • 1982 – Catherine, Galler Prensesi (Kate Middleton)

Tarihte bugün ne oldu? 9 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

ÖLÜMLER

  • 1878 – Victor Emmanuel II, İtalya'nın ilk kralı
  • 1919 – Theodore Roosevelt, ABD'nin 26. Başkanı
  • 1990 – Dame Peggy Ashcroft, İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu
  • 2014 – Amiri Baraka, Amerikalı şair ve yazar
500

