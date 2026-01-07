Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 7 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
Takvimde sıradan bir gün gibi görünen 7 Ocak, geçmişe dönüp bakıldığında pek çok önemli gelişmeye ev sahipliği yapmış dikkat çekici tarihlerden biri olarak öne çıkıyor. Farklı dönemlerde yaşanan olaylar, bu günü yalnızca bir tarih olmaktan çıkararak anlam yüklü bir kesit haline getiriyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 7 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Yeni yılın ilk günlerinin ardından gelen 7 Ocak, geçmişten bugüne uzanan dikkat çekici gelişmelerle öne çıkan tarihler arasında yer alıyor. Farklı dönemlerde yaşanan olaylar, bu günü sıradan bir takvim yaprağının ötesine taşıyor. Ayrıntılar haberin devamında…

OLAYLAR

  • 1921 – Kurtuluş Savaşı sürecinde Batı Cephesi'nde Çerkez Ethem kuvvetlerinin tasfiyesine yönelik askerî gelişmeler yaşandı.
  • 1946 – Türkiye'de çok partili siyasal hayata geçiş sürecinde önemli siyasal temaslar ve düzenlemeler gündemdeydi.
  • 1987 – Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile ilişkiler kapsamında yeni diplomatik adımlar attı.
  • 1785 – Fransız havacı Jean-Pierre Blanchard, tarihte ilk kez bir balonla Manş Denizi'ni geçmeyi başardı.
  • 1895 – Fransız fizikçi Alfred Dreyfus, vatana ihanet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkûm edildi (Dreyfus Davası).
  • 1927 – Harlem Globetrotters, ilk maçına çıktı.
  • 1953 – ABD Başkanı Harry S. Truman, ülkenin ilk hidrojen bombası denemesini kamuoyuna duyurdu.
  • 1989 – Japon İmparatoru Hirohito'nun ölümü sonrası tahta oğlu Akihito geçti.

DOĞUMLAR

  • Elvis Presley (1935) – ABD'li müzisyen, "Rock'n Roll'un Kralı"
  • Nicolas Cage (1964) – ABD'li oyuncu
  • Kenny Loggins (1948) – ABD'li şarkıcı ve söz yazarı
  • Zayn Malik (1993) – İngiliz şarkıcı (One Direction)

ÖLÜMLER

  • Nikola Tesla (1943) – Sırp asıllı Amerikalı mucit ve elektrik mühendisi
  • Alfred North Whitehead (1947) – İngiliz matematikçi ve filozof
  • Hirohito (1989) – Japonya İmparatoru
  • Heinrich Harrer (2006) – Avusturyalı dağcı ve yazar
